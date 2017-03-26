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    Штаб АТО сообщает о шестерых раненых бойцах ВСУ за сутки в Донбассе

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    По информации пресс-центра штаба АТО, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Позиции ВСУ в Водяном и Чермалыке обстреливались ствольной артиллерией калибром 122 миллиметра, применялись пулеметы и гранатометы различных систем.
    Авдеевка после обстрелов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. ВСУ заявили, что за сутки их позиции в Донбассе 81 раз обстреливались ополченцами.

    Балаклавы
    REUTERS Gleb Garanich
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    В сообщении пресс-центра военной операции в Facebook отмечается, что ситуация остается напряженной. Так, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Утверждается, что позиции ВСУ в Водяном и Чермалыке обстреливались ствольной артиллерией калибром 122 миллиметра, применялись пулеметы и гранатометы различных систем. В Широкино и Павлополе, Водяном, Талаковке и Красногоровке по заявлениям пресс-центра, были задействованы минометы калибрами 82 и 120 миллиметров.

    На донецком направлении, заявляют силовики, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в Авдеевке, Новгородском, Опытном и Троицком, где использовались крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы калибром 120 и 82 миллиметров. Утверждаются, что обстреливались Зайцево, Пески, Невельск и Каменка. На Луганщине, заявляет пресс-центр, обстрелы из гранатометов, пулеметов и минометов велись в Новозвановке.

    "За сутки ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы", — сообщает пресс-центр.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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