Когда Украина увидит свет в конце тоннеля. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главные темы недели эксперты обсудили во время традиционного пятничного клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.

"Непрофессиональное убийство" средь бела дня

Одним из главных событий недели стало убийство в центре Киева экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, убийство Вороненкова – не в интересах ни Украины, ни России.

"Не в интересах России – оно в западной прессе, западных медиа будет подаваться как демонизирующее и дискредитирующее для образа России. По большому счету, оно ничего не дает. Даже несмотря на то, что говорят, что это показательная казнь – хочу напомнить, что эта казнь могла состояться где угодно и когда угодно. Этот человек не был каким-либо политическим оппонентом российской власти. … Он банальный конъюнктурщик", – сказал эксперт, добавив, что Вороненков оставил после себя много долгов и недовольных людей – от бизнеса до политических крыш, которые продвигали его во власть.

Сами исполнение преступления наталкивает на мысль, что за этим стояла не профессиональная организация, заявил Бортник: "здесь похоже больше на работу преступной группы", при этом, эта работа имела целью не самого Вороненкова – он еще не находился на пике информационной раскрутки в деле против Януковича, считает политолог.

"Если бы за этим стояла РФ, его устранили бы намного раньше – для этого было много возможностей. Больше похоже на работу тех людей, которых я называю "интегральной партией войны" – они есть и в Украине, и в России, и в США, и в Европе. Это люди, нацеленные на дальнейшую эскалацию конфликта. Люди, ставящие перед собой цель недопущение решения украинского кризиса, недопущение сближения новой администрации США и России", – сообщил эксперт.

Последствиями же этого убийства, говорит Бортник, станет эскалация отношенией между Украиной и Россией, дополнительные барьеры в Нормандской четверке, минских переговорах, а также осложнение коммуникаций США, ЕС и РФ.

"Доверие к расследованию будет минимальным"

Самый ужасный урон, который наносится имиджу государства в связи с убийством Вороненкова, заключается в том, что мы теперь такая страна, где раз в полгода происходят резонансные политические убийства, которые остаются нераскрытыми, отметила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Традиционно оглашается версия "руки Кремля". По мнению власти, этой версии достаточно, чтобы оправдать собственную невозможность быть властью и каким-то образом влиять на эту ситуацию", – сообщила эксперт.

А политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский назвал обстоятельства убийства чрезвычайно странными.

"Может ли так быть, что вся эта дилетантщина – красные кроссовки, сумочка, в которой паспорт – может ли это быть подстроено? Теоретически, да. Что кто-то очень умный … предложил выдать это за дилетантскую разборку на нижнем уровне", – сказал политолог.

По его словам, нет никаких шансов, что будет хотя бы минимальное доверие к этому расследованию, после того как Петр Порошенко в первые часы после убийства заявил о "российском следе". Погребинский также считает, что в связи с подобными заявлениями президент может потерять "остатки какого-то элементарного доверия со стороны западных политиков".

"Заказчиков узнаем в следующем политическом цикле"

Почерк убийства Вороненкова очень похож на почерк убийства Олеся Бузины: расстрел с близкого расстояния с огромными рисками для киллера, отметил Руслан Бортник.

"Конечно, виновны украинские правоохранительные органы. Если он был ключевым свидетелем для Украины, тогда почему его так плохо охраняли? Только один охранник?", – задался вопросами эксперт.

Он заявил, что считает "очень непрофессиональным и абсолютно дискредитирующим" заявление президента Украины о "российском следе" – "до начала следствия назвать виновных, по моему мнению, это и с политической точки зрения очевидная ошибка".

"С юридической точки зрения – возможное давление на следствие. Инстинктивная попытка снять с себя ответственность, перенести все на Россию", – сказал политолог, напомнив, что и во время убийства Бузины происходило то же самое: "обвиняли Россию, а обвиняемыми затем оказались правые радикалы".

В целом, уверен политолог, украинские власти не заинтересованы в расследовании этого дела – они "заинтересованы в использовании его в политических целях".

"В лучшем случае часть правды о том, кто заказал это убийство, мы узнаем уже в новом политическом цикле – после досрочных или календарных парламентских и президентских выборов", – подытожил Бортник.

"Народный фронт" и БПП – уже открытое противостояние

Убийство Вороненкова и пожар на военных складах в Балаклее говорят о том, что на сегодняшний день общеукраинских, общеполитических интересов украинского политикума не существует – есть только групповые, сказала Елена Дьяченко.

"И после всех последних событий, включая людей в военной форме в парламенте и принятием СНБО о блокаде на государственном уровне, можно говорить, что получить под себя правоохранительные органы, создать добровольческие батальоны, не легализированные военные формирования, "Народный фронт" все это делал совсем не для того, чтобы выполнять правоохранительную функцию, а совсем для других своих задач. И решение, реализацию этих задач мы видим уже сегодня", – сообщила эксперт.

Очевидно, что отношения между президентом и "Народным фронтом" вошли уже чуть ли не в стадию вооруженного шантажа, заявила Дьяченко.

"Очевидно всем, что и позиция премьер-министра по отношению к блокаде (Донбасса), и странное решение президента уступить и легализовать эту блокаду, говорит о том, что со стороны президента это было крайне вынужденное решение. И мы видим, что президент уже не вполне сам принимает решения. Не получается у него закрепить имидж авторитарного, цивилизованного, англоговорящего руководителя государства", – констатировала эксперт.

Балаклея: "выводов не сделали"

Сам факт того, что события в Балаклее могли случиться спустя три года после начала боевых действий, говорит о том, что выводов никаких не сделано и что "тот бардак, который всегда сопровождал нашу армию, продолжается", заявил Руслан Бортник.

"Говорить о версиях достаточно сложно. Я склоняюсь к тому, что ситуация имеет умышленный характер. Все-таки стандартно у нас склады горели в летний период, когда и самовозгорание пороха бывает, и температура воздуха провоцирует пожары, которые приводили к возгоранию складов. За ситуацией в Балаклее кроется чей-то злой умысел", – высказал мнение эксперт.

Была ли эта диверсия внутренней или внешней – говорить рано, подчеркнул он, а о чем мы можем сказать – что "сгорели наши с вами деньги, которые аккумулированы в этих зарядах": государство потеряло от 6 до 8 миллиардов гривен.

"Неоценимы еще экологические потери. Какие химические вещества выделяются в воздух, попадают в почву – этого еще никто не брался считать. И социальные потери, разрушение инфраструктуры, окружающих домов. И огромный урон это нанесет имиджу государства. Утверждать после этого, что у нас новая армия, новое управление – не приходится", – уверен политолог.

Отсрочка транша МВФ: виновата блокада?

Обсудили эксперты и вопрос "постановки на паузу" транша МВФ для Украины. Елена Дьяченко сообщила: по ее информации, транш не планировали выделять и до "официального" введения блокады Донбасса – "блокада только усилила это нежелание".

"Потому что сразу же поползли все экономические показатели, заложенные коалиционным правительством – в первую очередь, дефицит бюджета. И стало непонятно, из каких денег Украина собирается это отдавать", – отметила эксперт.

А Руслан Бортник уверен, что МВФ отсрочил транш именно из-за легализации блокады неподконтрольных районов Донбасса.

"Если бы блокада продолжалась как гражданская, МВФ дал бы транш. Но Украина, легализировав блокаду, таким образом поменяла договоренности с МВФ – тот же меморандум. И конечно, когда одна сторона меняет эти договоренности, МВФ тоже не будет их выполнять", – сказал политолог.

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Михаил Погребинский по-своему объяснил не выделение пока транша Украине.

"Выделение транша – вопрос на 90% политический. Я читаю комментарии коллег: "Они (МВФ) вынуждены были приостановить рассмотрение этого вопроса, так как меняется экономическая ситуация. Раз кусок экономики отваливается после блокады, нужно посмотреть, как страна будет отдавать и т.д. – разбираться в этом". Я напоминаю ситуацию 2014 года, когда некоторые эксперты говорили, что нам никакой транш не дадут, потому что их не дают стране, которая воюет. Но все равно дали", – сказал политолог.

Сейчас же МВФ сделал паузу, и "это объяснение, что как бы в связи с блокадой – это озвученный вариант, почему", добавил эксперт.

"На самом деле, мне кажется, что прежде всего, это политическая пауза. Нет внятного, понятного политического отношения к тому, что у нас происходит – прежде всего, из-за бардака, который происходит в США – там не могут назначить всех людей, которые отвечали бы за направление внешней политики. И у Трампа нет какой-то ясной позиции. И МВФ оказались без начальников, американский начальник отвернулся. А раз отвернулся – значит, будем действовать не по политическим мотивам, а по формальным. А по ним – пока не будем давать, потому что непонятно, кто будет отдавать долги", – заявил Погребинский.

Впрочем, по его мнению, очередной транш Украина все равно получит.

"Вилка негативных решений"

Также эксперты прокомментировали накаляющиеся страсти вокруг предстоящего в мае Евровидения и запрета СБУ на въезд в Украину участницы от РФ Юлии Самойловой.

По мнению Руслана Бортника, украинская власть после решения России отправить Самойлову на Евровидение попала в очень сложную ситуацию – в вилку негативных решений.

"С одной стороны, конечно, допустить Самойлову – значит, сделать исключение из правил, которые провозглашены…. С другой стороны, что самое опасное – существовала высокая вероятность того, что радикалы будут просто нападать не только на власть и дискредитировать ее, но и на саму Самойлову: может получится картинка, при которой ее каким-то образом атакуют. Конечно, эта картинка, когда нападают на человека с ограниченными возможностями, – она крайне негативна для Запада, неприемлима, дискредитирующа для Украины. А обеспечить безопасность, я думаю, сегодня украинская власть в значительной мере неспособна", – сказал политолог.

А запрет – плохое решение, считает эксперт: оно ставит под угрозу дальнейшее функционирование самого Евровидения и "это решение на ближайшее десятилетие повлияет на имидж Украины на Евровидении, наших участников, нашей страны".

"Решение осталось непонятным для западной публики, которая всегда аполитична. Любые решения в этой ситуации были плохими. А в корне лежит неправильная государственная гуманитарная информационная политика, которая привела к раскачиванию такого уровня страстей, (привела) к разрушению системы государственного управления в правоохранительной сфере, и сделала сегодня власть заложником тех процессов, которые она так лелеяла", – резюмировал политолог.

Порошенко не пошел против "патриотов"

Михаил Погребинский уверен, что решение не пускать Самойлову в Украину принимал президент Порошенко, а в целом же мотивация здесь напоминает решение о легализации блокады Донбасса: "президент не хотел оказаться в оппонирующей роли так называемым украинским патриотам", уверен политолог.

А Елена Дьяченко процитировала чью-то горькую шутку из социальных сетей: "СБУ удалось спасти Евровидение от девушки с ограниченными возможностями, но, к сожалению, не удалось спасти национальную безопасность – ни от блокады, ни от произошедших в четверг трагедий" (взрывы в Балаклее, убийство Вороненкова)”.

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"Я с горечью воспринимаю саму дискуссию СБУ с русским шоу-бизнесом. Мне кажется, можно было поручить эту странную функцию, которая была с российской стороны задумана как ловушка, имиджевая, коммуникационная, эту наживку можно было бы не заглатывать", – сказала Дьяченко, добавив, что можно было бы создать мозговой центр, который продумывал решения "хотя бы на полтора шага вперед".