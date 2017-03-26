МИД Италии: обострение в Донбассе вызывает озабоченность Рима

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, который в понедельник совершит рабочий визит в Москву, в эксклюзивном интервью РИА Новости заявил, что возобновление столкновений в Донбассе вызывает серьезную озабоченность официального Рима.

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По его словам, возобновление столкновений показывает, что путь к стабилизации в этом регионе еще очень труден.

Как отметил Альфано, в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в числе важнейших международных досье будет обсуждена и нынешняя ситуация в Украине, где Италия "продолжает побуждать к своевременному и устойчивому политическому решению".

"Возобновление столкновений в Донбассе с конца января является для нас причиной серьезной озабоченности, поскольку оно дает понять, что путь к стабилизации этого региона еще очень труден. Это не должно служить тормозом, ситуация должна скорее побудить нас с большей силой поддерживать усилия по посредничеству в существующих переговорных форматах от "нормандской группы" до Трехсторонней контактной группы при посредничестве ОБСЕ", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

По мнению Альфано, в сложившейся ситуации следует рассчитывать "на политическую волю сторон прийти к компромиссу, избегая максималистских позиций и взаимных провокаций, которые не помогают переговорам".

"На этом этапе компромисс не только возможен, но и необходим. А значит важно, чтобы ЕС и все международное сообщество продолжали поддерживать работу "нормандского формата", имея в виду разработку окончательной "дорожной карты" для реализации минских соглашений", — резюмировал глава МИД Италии.

Ранее президенты Украины Петр Порошенко и Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону отношения между странами, а также процесс урегулирования конфликта в Донбассе и оказываемое белорусской стороной содействие.