Порошенко обсудил с Лукашенко урегулирование конфликта в Донбассе

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президенты Украины Петр Порошенко и Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону отношения между странами, а также процесс урегулирования конфликта в Донбассе и оказываемое белорусской стороной содействие, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

"Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко", — говорится в сообщении.

Читайте также: Кому выгодно убийство Вороненкова? Пикировка Киева и Москвы

Там отмечается, что главы государств обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений. В частности, говорится в сообщении, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов.

"Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта", — проинформировала пресс-служба.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также — Спецкор: штаб блокады в Донбассе контролирует перевозку грузов

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.