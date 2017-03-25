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    Политика

    Климпуш-Цинцадзе обсудила с Ханом "национализацию" предприятий в Донбассе

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    Как сообщается, стороны обсудили "вопрос грубого захвата боевиками украинских предприятий на неподконтрольных территориях востока Украины, а также шаги, которые были предприняты украинской властью в ответ".
    Иванна Климпуш-Цинцадзе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе обсудили в Брюсселе вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и комиссар по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан, сообщает пресс-служба вице-премьера.

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    "Национализация" или деолигархизация?

    С 1 марта предприятия под украинской юрисдикцией, которые находятся на неподконтрольных официальной власти территориях Донбасса, перешли  под "внешнее управление" самопровозглашенных ЛДНР.

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    "Стороны отдельно обсудили вопрос грубого захвата боевиками украинских предприятий на неподконтрольных территориях востока Украины, а также шаги, которые были предприняты украинской властью в ответ", — говорится в сообщении.

    Климпуш-Цинцадзе также проинформировала европейскую сторону об обострении ситуации в Донбассе и усилении интенсивности обстрелов.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

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