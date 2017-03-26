Шабашка, халтурка. Украинцы активно ищут приработок, чтобы выжить

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Подавляющее большинство украинцев (83%) жалуются, что им не хватает денег, которые они зарабатывают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в феврале 2017 года.

14% опрошенных считают, что им достаточно денег, которые они зарабатывают, 27% — скорее недостаточно, больше половины (56%) – однозначно недостаточно. При этом абсолютное большинство опрошенных (89%) хотело бы зарабатывать больше.

Как отмечают социологи, на Западе страны несколько больше людей, которым достаточно заработанных денег по сравнению с другими регионами. Чем старше респонденты и чем выше их доходы, тем больше среди них тех, которым заработанных денег хватает.

Несмотря на бравурные заявления о том, что украинская экономика оттолкнулась от дна и пошла в рост, на доходах украинцев это практически не отразилось. Даже выросшая в два раза "минималка" привела к тому, что четверть украинцев стали получать на руки меньше денег, чем до этого, более чем спорного, решения правительства.

Естественно, что в таких стесненных обстоятельствах многие украинцы вынуждены искать хоть какой-то приработок на стороне. В ход пошли как традиционные, проверенные временем, возможности дополнительного заработка, так и весьма неожиданные и новые для нашей страны.

Огородники и перекупщики

Эксперты давно отмечают, что в Украине, как и в 90-х годах прошлого века, вновь процветает огородничество на дачных участках. Горожане, отказавшись от альпийских горок и газонов, вскопали свои шесть соток, и выращивают там помидоры, капусту, морковь, картошку и огурцы. И зачастую не только для собственных нужд.

Женщины совершенно городского вида, торгующие консервацией собственного изготовления — далеко не редкость на киевских базарчиках. Много здесь и жителей окрестных городков и сел, которые либо сбывают урожай с собственных садов и огородов, либо перепродают овощи и фрукты, скупленные по низкой цене в провинции. Сезонной скупкой в окрестных селах не гнушаются и киевляне, потратив на это несколько выходных дней осенью и еще половину отпуска — на то, чтобы распродать вечером у остановок метро.

Метнуться кабанчиком

Большой популярностью пользуются и онлайн-сервисы заказа бытовых и бизнес-услуг. Например, на сайте "Кабанчик" (который назвали, видимо, припомнив расхожее выражение "метнуться кабанчиком", то есть сделать что-то по-быстрому) можно найти разовый заработок, если вы умеете делать что-то руками. На подобных ресурсах масса предложений — врезать замок, сменить розетку, помыть окна — и людей, которые согласны сделать это в нерабочее время. Естественно, оказывая подобные услуги, не озолотишься, но в нынешних условиях украинцы рады и этому. А ведь еще каких-то четыре-пять лет назад в Украине набирали обороты сайты, которые предлагали обмен услугами: "ты мне помыл окна, а я связал тебе шапочку". Сейчас бартер не в чести — лучше деньгами.

Из-за снижения общего благосостояния практически невозможно найти солидную клиентуру тем, кто шьет и вяжет. Работа эта кропотливая, требующая много времени, а готовых платить за хенд-мейд настоящую цену, в Украине все меньше.

Подчас дополнительная работа может быть весьма оригинальной. Не удивляйтесь, если вечером, задержавшись на работе и заказав такси, вы увидите за рулем поданного авто человека из соседнего офиса. "Офисный планктон" до кризиса свысока смотрел на таксистов, а сейчас белые воротнички и сами после работы не брезгуют извозом. Причем они не находят попутчиков через "Бла-бла-кар", чтобы удешевить свои поездки с работы, а именно зарабатывают деньги, беря заказы через службы заказа такси.

Шабашка за границей

"Такое явление, как подработка, было раньше, есть и сейчас — украинцы народ сообразительный. Конечно, есть шабашки, которые можно найти и здесь, но основной приработок сейчас — это все таки шабашка за рубежом, где больше заказов. И ездят не обязательно в Польшу, просто о Польше больше говорят. Едут даже в Беларусь, не говоря уже о России, кто-то едет и в Объединенные Арабские Эмираты — разные люди, и, естественно, разные интересы. Но это — чисто шабашка, когда человек берет визу, или даже без визы едет на 90 дней, чтобы формально не нарушать, проработает там месяц-два, и возвращается в Украину. И такая шабашка сейчас довольно распространена, причем в некоторых случаях она совмещается с основной работой. Например, у человека есть работа, но он знает, что летом у него застой по ряду причин, и даже сам работодатель не против: если кому-то надо, то, пожалуйста, ищите шабашку. Это бывает связано с различными строительными работами, ремонтами. Плюс некоторые производства так работают: осенью что-то наработали, продали, а полгода продают. И там действительно бывает такая ситуация: работать можем, но кому продать-то? И люди выезжают на пару месяцев на заработки, так что тут абсолютно все логично", - пояснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.