"Порошенко ломает баланс и договоренности". Политологи о казусе Насирова

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Скандал вокруг отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова продолжается: сам экс-главный фискал назвал выдвинутые ему обвинения глупыми, безосновательными и абсурдными, о чем написал в Facebook.

"Я настроен со временем пойти в суд и лично принять участие в заседании, на котором будет рассматриваться мера пресечения в отношении меня. А также в дальнейшем я публично докажу безосновательность и абсурдность обвинений, в том числе — и в суде", — заявил Насиров.

По его словам, он надеется за короткий срок завершить реабилитацию и после этого он готов "разгромить в суде все надуманные обвинения".Также Насиров заявил, что не собирался бежать из страны и призвал не делать из него козла отпущения.

А уже в субботу адвокат Насирова сообщил, что политика вывезли из больницы "Феофания"в неизвестном направлении, а "перевозкой занимаются неизвестные адвокатам врачи".

УНИАН Романа Насирова доставили в Институт кардиологии

При этом Насирова сопровождают сотрудники НАБУ. Адвокат назвал действия НАБУ "абсолютно незаконными".

Фирташ, Коломойский, Яценюк, теперь — Насиров

В какой-то мере скандал с Насировым служит дополнительному отвлечению внимания от более интересных и абсолютно неизвестных переговоров Порошенко и Путина, отвлекает наше внимание от блокады Донбасса, этих "договорняков", которые сегодня там идут, отметил на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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"Ключевой причиной скандала с попыткой задержать Насирова является его противостояние с министром финансов господином Данилюком. Это противостояние очень давнее, несколько раз оно выкатывалось в публичную плоскость – на примерах налоговой милиции, перетягивания списка плательщиков ПДВ, на примерах взаимных скандалов, накатов, оффшоры Данилюка, праздники налоговой… Шла постоянная, системная, подковерная борьба между двумя этими игроками. Хотя номинально ГФС подчинен Минфину, но реально Минфин ГФС не управлял", – рассказал эксперт.

По его словам, Насиров был назначен на должность в 2015 году, Данилюк же попал в Кабмин только при Гройсмане, но Данилюк – человек из ближайшего окружения президента: "он человек, который ситуативно пользуется неограниченным доверием президента, и конфликт за контроль над креслом руководителя ГФС и предопределил попытку задержания".

"Я уверен, что Насирову ничего не угрожает в правовом плане. Потому что с нашими судами вряд ли что-то удастся доказать. Его фактически пытаются принудить к добровольной отставке, к не борьбе за кресло главы ГФС. Которое по своему весу "тяжелее" доброй половины министерств в правительстве. Это кресло сегодня хочет получить ближайшее окружение президента", — заявил Бортник.

Сама же отставка, продолжил политолог, означает отказ президента от договоренностей, баланса, который был сформирован в 2015 году, с"Народным фронтом", "Видродженням", многими другими политиками. Бортник также привел ряд фамилий, подобные договоренности с которыми уже нарушены – Фирташ, Коломойский, Онищенко, Яценюк.

Впрочем, политолог прогнозирует, что в конечном итоге мы через некоторое время забудем об этом скандале, потому что "заявление об участии Насирова в участии в схемах Онищенко – попытка информационно его дискредитировать".

Кроме этого Бортник прокомментировалфакт, что исполняющим обязанности главы ГФС назначен Мирослав Продан – человек из Винницы, "который не был даже первым заместителем Насирова: это чтобы понимали, что там происходит, хотя логично, что исполняющим обязанности должен бы быть господин Билан – первый заместитель Насирова".

"Взбодрить на ночь народ"

Политолог Александра Решмедилова отметила, что скандал вокруг Насирова произошел накануне его дня рождения – "это элементы психологического насилия на него лично".

"Давайте не забывать, что сейчас, в основном, отождествляют Насирова все равно чаще всего с командой президента – ближний круг, связи, что это может отбросить тень и сказаться на рейтингах как президента, так и его команды", – сказала эксперт, добавив, что к апрелю мы можем увидеть целый ряд важных кадровых назначений во власти, и эти изменения вынуждены, поскольку в противном случае вся конструкция может рухнуть.

Саму ситуацию с Насировым Решмедилова назвала "комично-сатирическими куплетами и действиями – взбодрить на ночь глядя народ и самого Насирова". Пока же не будет конкретных и реальных решений судов – все это не будет иметь последствий, будет только яркая "картинка" для СМИ.

Стал жертвой обстоятельств

О ситуации с Насировым может ярко высказаться экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который уже около года находится в открытой войне с Насировым, отметил политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

"Судя по событиям на Закарпатье, в Одесской области, вокруг Насирова накопилось уже очень большое количество людей, которые желали как минимум его смещения", – заявил он.

Эксперт также напомнил, что западные партнеры открыто требуют от Украины громких коррупционных – в частности, это звучало в рекомендации МВФ. Также у НАБУ, САП и других структур есть желание продемонстрировать эффективную работу, "так что звезды сложились неблагоприятно вокруг Насирова, а последней каплей стал конфликт с Данилюком".

"Начался процесс переформатирования сложившейся системы сдержек и противовесов, и один из факторов, который стимулирует этот процесс – 14 апреля, окончание иммунитета правительства Гройсмана. Думаю, март и апрель будут горячими в политическом отношении", – сделал прогноз Кирюхин.