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    Общество

    НАБУ не исключило видеосвязь с судом для избрания Насирову меры пресечения

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    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (54)

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    Пресс-секретарь бюро Светлана Олифира заявила, что вариант с видеосвязью будет рассматриваться в случае, если врачи не разрешат транспортировку Романа Насирова из медицинского учреждения.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро не исключает организацию видеосвязи с судом через скайп для избрания меры пресечения главе ГФС Роману Насирову, заявила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь бюро Светлана Олифира.

    Сергей Доротич. Архивное фото
    Сергей Доротич/Facebook
    Насирова судить нельзя, он слишком много знает - Доротич

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    "Может быть как вариант рассмотрен скайп-связь с судом. Но это будет понятно чуть позже, когда будет получена объективная информация про состояние его здоровья", — заявила Олифира. Такой вариант будет рассматриваться в случае, если врачи не разрешат транспортировку Романа Насирова из медицинского учреждения. 

    Также она отметила, что перевозка главы Государственной службы из больницы "Феофания" вызвана необходимостью в подтверждении поставленного ранее диагноза.

    "Чтобы после этого детективы могли совершать другие процессуальные действия исходя из объективного состояния здоровья", — добавила Олифира.

    В НАБУ отмечают, что на протяжении 72 часов с момента задержания, Насирову должны избрать меры пресечения. "Этот срок еще не истек и детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры используют все законные процессуальные меры для того, чтобы это произошло", — подчеркнула она.

    Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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