Насирова судить нельзя, он слишком много знает - Доротич

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Национальном антикоррупционном бюро заявили об официальном задержании руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, и сейчас он официально находится в статусе задержанного, сообщает пресс-служба НАБУ.

Кроме этого, в Бюро сообщили, что завершились обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Деятельность Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы нанесла государству ущерб в два миллиарда гривен. Об этом заявил начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивкив.

Как бизнес воспринял задержание и отстранение от должности главы ГФС, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Кабмін України відсторонив від посади голову ДФС Романа Насірова, поклавши обов'язки голови відомства на виконуючого обов'язки, заступника голови ДФС Мирослава Продана. Як би ви охарактеризували вчорашні події по оголошенню підозри Насірову?

— Насправді, подія дуже очікувана, чи довгоочікувана, зокрема, підприємництвом. Ми неодноразово і подавали звернення, наша організація і ряд дружніх організацій, неодноразово вказували на недоліки роботи ДФС і зверталися і до прем'єра, і до президента, і з офіційної трибуни, завдяки вашій радіостанції, закликали змінити очільника Насірова, але не було на те політичної волі. У принципі, після того як завдяки журналістам була піднята тема, чи було донесено до масового слухача чи глядача питання конфлікту між Онищенком і президентом, для мене особисто стало зрозуміло, що і дні Насірова вже вичерпано. Тому цей зазначений конфлікт, хочу нагадати, що це конфлікт інтересів Оніщенка і президента. І сьогоднішній наслідок — це, відповідно, затримання Насірова. Тому що призначення Насірова — це була певна домовленість між президентом й іншими олігархами, в тому числі і Оніщенка, на посаду ДФС, за їх погодженням було призначено Насірова. Те, як зараз іде пертурбація на цих теренах, іде певної мірою утискання інтересів інших олігархів, то цілком логічним зараз буде не тільки заміна Насірова. Я очікую в найближчий місяць-два і зміни уряду. Дуже серйозна пертурбація в уряді.

Роман Насіров давно займає в суспільній і експертній думці місце людини, глибоко і міцно вбудованого в корупційні схеми. Досить сказати, що у відомстві фіскальної служби знаходиться і українська митниця. А чи такий він митний та податковий корупціонер, яким його представляють?

— Давайте згадаємо, хто такий Насіров, тобто, де він працював, по якій політичній силі він потрапив у ВР. Нагадаю — БПП. По цій самій квоті він очолив комітет профільний, очолював комітет з питань податкової та митної політики. Потім успішно перейшов на посаду в ДФС. Наскільки він корупціонер, думаю, є чимало фактів, які можна знайти у відкритому доступі в мережі інтернет, починаючи з таких сумнозвісних квартир, які у нього є, наскільки вони легально були куплені, на які доходи, і наскільки мені відомо, вони були виявлені у Великобританії. Є дуже багато журналістських розслідувань щодо так званої горіхової мафії, якщо ви пам'ятаєте. Так звана робота податкової міліції на різних теренах України, певні утиски, зловживання. Я скажу так: критичних питань, на вимогу яких треба було зняти Насірова, вже давним-давно — через край. Але розумію, що ключовою точкою, навіть не ключовою, а основною, я думаю, на ті всі попередні його зловживання закривали очі, і ще б довго закривали, якби не оцей відкритий конфлікт, скажімо так, команди Порошенка з Онищенком, який певною мірою пішов ва-банк і зараз викидує компромат наліво і направо, знаходячись за межами України, і створює собі імідж такого поборника з корупційною системою на чолі з Петром Олексійовичем Порошенко.

Може, проти Насірова затіяна велика гра, щоб незручного чиновника усунути?

— Я думаю, що найбільше, що спіткає пана Насірова – це його звільнення і потім відкриття кримінальної справи, яка буде дуже довго розглядатись, перекладатись. Дуже великі сумніви щодо отримання якоїсь відповідальності, тому що, ще раз хочу підкреслити, що він, на моє глибоке переконання, причетний не тільки до цих схем з паном Онищенком щодо відтермінування рентної плати, а він причетний до багатьох інших схем. Якщо занадто жорстко за нього візьмуться, я боюсь, що він також може багато фактів пролити громадськості, в тому числі, на перших очільників держави.

На такій посаді людина не працює сама, вона працює у певній команді і виконує певні завдання, які далеко не відповідають суспільним інтересам чи засадам справедливості чи перспективам країни. У нас вся система побудована так, що вона харчується. Всі політичні партії харчуються з посад, де знаходяться ті чи інші очільники. У нас немає класичної партійної системи. У нас система — олігархічно-партійна. Влада – це просто надприбутковий бізнес, тому що це бюджет, який можна пиляти, розпилювати, перекладати.

Смотрите также: Роман Насиров. Интересные факты из жизни

Давайте подивимось в історію: хто з наших очільників, ми пам’ятаємо такі гучні затримання на засіданні уряду певних очільників певних відомств, і де вони? Деякі з них поновились на посаду через суд. Чи вони запроторені у в’язницю? Ні. Так, з них трошки подоїли, треба було з ними провести роботу, щоб вони поділились схемами, потоками, розповіли, яку інформацію має пан Насіров, яку, можливо, в силу певних домовленостей із сильними світу цього не може видавати, тому що, ще раз кажу, його призначення було по домовленості багатьох груп впливу, і він дуже ризикує, коли він буде видавати інформацію одній групі про іншу, тому що ми всі розуміємо, що ми всі ходимо під богом, і підземні переходи нікого не спасають.

ДФС за часів Насірова – це був репресивний орган?

— Я б сказав, що це не єдиний репресивний орган. Напевно, найсильніший, тому що ДФС має всі інструменти, щоб перекрити кисень будь-якому підприємству. У неї дещо обмежені можливості щодо приватних підприємців – фізичних осіб. Але держава робить все, щоб цей пласт мікробізнесу так само був загнаний під репресивний механізм ДФС, тому що він зараз вивільнений. Тому йде така посилена боротьба зі спрощеною системою оподаткування, тому що ті, що непідконтрольні – вони дають звіт, вони платять фіксовану плату, дуже важко їх за щось спіймати, притягнути до відповідальності чи вжити якихось заходів. Держава не любить таких вільних громадян, на яких не можна в той чи інший рівень впливати. ДФС — чи не найсильніший орган. Не було проведено жодної реформи на цій царині.

Кількість державних службовців у нас кожен рік росте. У нас відбувається ротація, пересаджують з одних крісел, перейменовують різні відомства, структури, але насправді скорочення державного апарату не відбувається. Він тільки зростає з кожним роком. Це при тому, що валовий продукт України зменшується, доходи України зменшуються, а державний апарат росте. У нас НАБУ, САП, чого там тільки немає разом з Генпрокуратурою — це купа дармоїдів, яким ми з вами сплачуємо. Ви сплачуєте податки кожен рік, купуючи товари чи послуги, бо там ПДВ є і будь-що, а бізнес кожен день генерує чи валовий внутрішній продукт. Ми всі утримуємо цей державний апарат, який так працює.

Чи можлива зараз реформа ДФС?

— Я думаю, що доти, поки не будуть змінені правила гри, тобто заміна першої фігури, незважаючи на те, що в нас парламентсько-президентська республіка, відповідно до Конституції, парламент ні на що майже не впливає. Тому що заяви чи звернення парламенту навіть ігноруються міністрами, яких призначав парламент. Вони ігнорують комітет, присилають навіть не заступників своїх на розгляд ключових питань, Насіров дуже рідко приходив на комітет з питань податкової та митної політики. Така, знаєте, зневага до парламентарів, які призначають уряд. По факту ми маємо президентську вертикаль з дуже широкими повноваженнями. І допоки ця вертикаль не буде змінена, все решта — це лише ілюзія, яка нав'язується суспільству.

Зараз експерти говорять про велику проблему – повернення податку на додану вартість. Яка тут ситуація?

— Це постійна ситуація, не тільки із сільхозвиробниками. Це взагалі така глобальна тема, і навіть цю тему піднімають і міжнародні інституції, і представництва тут у нас, в Україні. Їм здебільшого вдається вирішувати це питання, тому що такі організації, які знаходяться під парасолькою міжнародних установ і посольств, і установ, вони своїх членів захищають, і їм вдається заходити напряму в кабінет і до прем’єра, не кажучи про президента, під різними можливостями, під різним тиском вибивати кошти для своїх. Що стосується нашого вітчизняного бізнесу, середнього і менше, то взагалі він потерпає чи не найбільше. Олігархи теж між собою домовляються, а якраз малий і середній – той, який найбільше наповнює бюджет, це справді бізнес-ініціатива, це не червоні директора чи якісь приватизовані підприємства, от вони найбільше потерпають, тому що отримати легально відшкодування ПДВ — неможливо, настільки корумпований механізм. Якщо ти заплатиш 30% відкату, в принципі, в тебе двері відкриті, а так, щоб без відкату – це можуть бути тільки міжнародні потужні транснаціональні компанії, компанії самих олігархів. Для всіх інших є прайс. Відкат – тоді ти отримаєш.

Чиновники Мінфіну не втомлюються повторювати, що бізнес має навчитись захищати себе, свої права у боротьбі з податковою на прикладі тих же перевірок неправомірних.

— Звичайно, бізнес може захищатись, бізнес може створити свою поліцію, свою міліцію, свій інститут, свою пожежну охорону, свій дитячий садок, лікарню і школу. В принципі, він це все може. Це додаткові витрати, які будуть закладені в собівартість продукту. Держава, на моє переконання, повинна робити так, щоб у бізнесу не було проблем, тому що якщо великий бізнес може захищатись, він може делегувати своїх представників, в тому числі, і в ВР у вигляді депутатів, наймати потужні армії юристів, навіть зараз є приватні армії, то малий, середній і мікробізнес цієї можливості немає. Малий бізнес – це до 50 працівників. Як він може найняти собі потужну охорону, лобістів, потужну армію юристів, які б ходили по судах, не кажучи про те, що судовий збір дуже суттєво виріс, і це витрати. Судитись можна і по декілька років. А держава в односторонньому порядку накладає штрафні санкції. Вона прийшла, виписала квитанцію, заплати. Якщо ти не згоден, оскаржуй. Я б сказав міністру фінансів й іншим, хто це заявляє: все, що має генерувати бізнес – генерувати валовий внутрішній продукт і платити податки. Все. Решта – це завдання держави.

Також затримання Романа Насірова в ефірі «ГС» прокоментував перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Андрій Журжій.

Голову ДФС Насірова підозрюють у тому, що він виписував відстрочки на сплату податків компанії нардепа-втікача Олександра Онищенка. А він особисто їх міг виписувати?

— Питання не в тому, міг він чи не міг. Голова ДФС може, напевно, надавати розстрочення і відстрочення податків. Питання в тому, які вимоги мають для цього виконуватись. Та справа, яка порушена НАБУ, вона порушена на підставі, з одного боку, розстрочення компаніям Онищенка, яке було надане, потім не виконано і повторного розстрочення. Тобто за загальним правилом, якщо ДФС розстрочило вам податки, а ви не сплачуєте їх, то договір про розстрочення просто розривається, більше не укладається і ведуться всі стосовно стягнення. А НАБУ зараз закидає керівнику ДФС, що, не дивлячись на те, що податки не були оплачені по розстроченню, він повторно підписував розстрочення. Тобто це не може розраховувати жодна компанія, тоді це є порушенням закону, і дії НАБУ є абсолютно правомірними. Мало того, я можу сказати зі свого боку, що керівник ДФС Насіров заявляв, що це нормальна практика, що це є публічною інформацією. Я особисто намагався десь останні півроку отримати інформацію від ДФС стосовно розстрочення, відстрочення податків за 2014, 2015, 2016 рік. Можу сказати, що Насіров мені відповіді не надавав, посилаючись, що цієї інформації в нього немає, що є нонсенсом, а коли ми робили запити на місцеві податкові, то був такий собі футбол. Тому ця інформація повністю була закритою і великою мірою маніпулятивною. Я думаю, що ці розстрочення на два мільярди, — досить невелика проблема із тих проблем, які є.

Арешт голови ДФС якимось чином може вплинути на роботу цього органу?

— Я думаю, що він може мати тільки позитивний вплив, якщо справа не завалиться, якщо вона буде доходити до логічного кінця, то нарешті люди будуть розуміти, що в цій країні можна понести за свої злочинні дії відповідальність. І відповідно якість роботи податкової служби має тільки покращуватись, зменшувати тиск на бізнес. Ми розраховуємо, що в зв’язку з ліквідацією податкової міліції і в зв’язку з пертурбаціями, які є, мав би бути позитивний здвиг. Але в будь-якому випадку нам потрібна реформа фіскальної служби, і тут є дуже велике питання, чи з цим впорається призначений сьогодні виконуючий обов’язки і, я думаю, було б доречно уряду подумати про новий конкурс. Взагалі було б логічним, враховуючи відсторонення пана Насірова, призначити на його місце людину, яка зайняла друге місце в конкурсі тоді.

З реформуванням ДФС виходить так, що каральний орган нікого не влаштовує, а перетворити його у сервісний орган не виходить. Чому так?

— Думаю, що ніхто не намагався перетворити його саме в сервісний орган. Знаєте, це завжди була дубинка по тиску на бізнес, по тиску на неконтрольованих і не провладних депутатів. Я особисто піддаюсь такому тиску на сьогоднішній день. Але, я думаю, що з ліквідацією податкової міліції і з можливим приходом, мені б дуже хотілося вірити, що керівником ДФС в найближчій перспективі мала б стати, дійсно, людина, цінністю якої буде розвиток бізнесу в державі, залучення інвестицій, яка могла б провести структурну реформу фіскальної служби. Нам не потрібно жодним чином 44 тисячі податківців.

Читайте также: Подозрение Насирову и проколы сотрудников НАБУ

Роман Насіров казав, що збільшення наповнюваності бюджету відбувалося виключно за рахунок зменшення тіні.

— Можу прокоментувати, що ключове збільшення надходжень відбулось стосовно податку на додану вартість. Там, дійсно, відбулась певна детінізація, але вона відбулась не за рахунок роботи фіскальної служби, вона відбулась за рахунок того, що парламент запровадив систему електронного адміністрування ПДВ і тим самим припинив певні зловживання в цій сфері, які здійснювались в тій чи іншій мірі, в тому числі, співробітниками ДФС. Тому тут говорити, що це успіх фіскальної служби, я поставлю дуже під великий сумнів. Так. Парламент змінив правила гри. Парламент в минулому році змінив правила гри, можливо, це буде мати позитивний вплив, в тому числі, на надходження. Але нам потрібно буде далі рухатись, в тому числі щодо зниження податку на заробітну плату. Ми перший крок зробили – ми знизили ЄСВ. Але цього недостатньо. Загальне навантаження є досить високим. І так само стосовно податку на прибуток, і так само стосовно ліквідації так званих конвертаційних центрів, тобто реальної боротьби з ними. Вони завдають десятки мільярдів збитків щороку, а не просто профанація, цим займалась податкова міліція, коли збитки державі — десятки мільярдів, а вони звітують про якісь сотні мільйонів надходжень, при тому не з організаторів цих злочинних схем, а саме з реального сектору бізнесу.

Ранее юрист Ростислав Кравец и эксперт интернет-портала "Наші гроші" Юрий Николов в эфире "ГС" спрогнозировали дальнейшее развитие ситуации с обвинением главы ГФС Насирова в коррупции.

А политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" подчеркнул, что если НАБУ не сможет доказать вину Насирова, то это станет большим ударом по всем антикоррупционным органам.