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    Общество

    Насиров заверил, что болезнь не имитирует и бежать из Украины не будет

    Тема:

    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (52)

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    Отстраненный председатель ГФС заверил, что собирается пойти в суд и лично принять участие в заседании, на котором будет рассматриваться мера пресечения в его отношении.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный председатель Фискальной службы Роман Насиров назвал выдвинутые ему обвинения глупыми, безосновательными и абсурдными. Об этом он написал в Facebook

    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото
    Подозрение Насирову и проколы сотрудников НАБУ

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    "Я настроен со временем пойти в суд и лично принять участие в заседании, на котором будет рассматриваться мера пресечения в отношении меня. А также в дальнейшем я публично докажу безосновательность и абсурдность обвинений, в том числе — и в суде", — заявил Насиров. 

    По его словам, он надеется за короткий срок завершить реабилитацию и после этого он готов "разгромить в суде все надуманные обвинения".

    "Жаль, что организм не выдержал внезапного психологического давления. Но, я повторюсь, я заинтересован поскорее вырваться из больницы, чтобы доказать глупость выдвинутых обвинений", — подчеркнул он, добавив, что не имитирует болезнь и в больничной коляске ездить не намерен.

    Также Насиров заявил, что не собирался бежать из страны и призвал не делать из него козла отпущения. 

    Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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