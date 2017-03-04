Насиров вывезен из "Феофании" в неизвестном направлении - адвокат

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Отстраненного главу ГФС Романа Насирова в субботу вывезли из больницы "Феофания" в неизвестном направлении, заявил адвокат Романа Насирова в эфире телеканала "112 Украина".

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По его словам, перевозкой занимаются неизвестные адвокатам врачи.

"Мы не знаем куда его вывезли, это неизвестные нам врачи, которые просто его вывезли, посадили в машину скорой и увезли в неизвестном направлении. Родственников при этом никто не спросил", — передает адвокат.

Насрова сопровождают сотрудники НАБУ. Адвокат назвал действия НАБУ "абсолютно незаконными".

Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.