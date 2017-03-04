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    Насирова перевезли в другую больницу для уточнения диагноза - СМИ

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    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (52)

    (обновлено: )6901
    В НАБУ сообщили, что в зависимости от заключения медиков будет приниматься решение о сроках и способе проведения заседания по избранию меры пресечения отстраненного глава ГФС.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный глава государственной фискальной службы Украины Роман Насиров был перевезен в другую больницу для подтверждения или опровержения его диагноза, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

    Сергей Доротич. Архивное фото
    Сергей Доротич/Facebook
    Насирова судить нельзя, он слишком много знает - Доротич

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    "Его перевезли в другое медицинское учреждение с целью подтверждения или опровержения диагноза. В зависимости от заключения медиков будет приниматься решение о сроках и способе проведения заседания по избранию меры пресечения", — цитирует издание пресс-службу НАБУ.

    В антикоррупционном бюро отметили, что в любом случае заседание о мере пресечения должно состояться не позднее вечера воскресенья.

    Ранее телеканал "112 Украина" сообщал, что Насирова в субботу утром вывозят из больницы "Феофания" в Киеве, и его адвокатам неизвестно, куда транспортируют их подзащитного.

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