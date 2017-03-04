Насирова перевезли в другую больницу для уточнения диагноза - СМИ

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный глава государственной фискальной службы Украины Роман Насиров был перевезен в другую больницу для подтверждения или опровержения его диагноза, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Читайте также: Проклятое место. Скандалы с главными налоговиками

"Его перевезли в другое медицинское учреждение с целью подтверждения или опровержения диагноза. В зависимости от заключения медиков будет приниматься решение о сроках и способе проведения заседания по избранию меры пресечения", — цитирует издание пресс-службу НАБУ.

В антикоррупционном бюро отметили, что в любом случае заседание о мере пресечения должно состояться не позднее вечера воскресенья.

Ранее телеканал "112 Украина" сообщал, что Насирова в субботу утром вывозят из больницы "Феофания" в Киеве, и его адвокатам неизвестно, куда транспортируют их подзащитного.