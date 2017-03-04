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    Насирова привезли в Институт кардиологии им. Стражеско

    Тема:

    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (54)

    (обновлено: )8201
    СМИ сообщили, что Роман Насиров на машине скорой помощи был доставлен в субботу из больницы "Феофания" в Институт кардиологии им. Стражеско.
    Романа Насирова доставили в Институт кардиологии
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники "скорой" под наблюдением детективов НАБУ вынесли носилки с отстраненным главой Государственной фискальной службы (ГФС) Романом Насировым из "неотложки", сообщает корреспондент "Страны". 

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    После чего носилки с пациентом отвезли в здание Института кардиологии им. Стражеско, где будет проводиться обследование Насирова.

    Ранее телеканал "112 Украина" сообщал, что Насирова в субботу утром вывозят из больницы "Феофания" в Киеве, и его адвокатам неизвестно, куда транспортируют их подзащитного.

    Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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