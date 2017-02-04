Обострение? Предпосылки и перспективы войны на территории Украины

Диана Михайлова, независимый военный эксперт

Формально юридически ситуацию, которую принято дипломатично именовать "украинским кризисом", можно охарактеризовать при помощи трех официальных документов, оспаривать которые еще никто не рискнул.

Первый – это единогласно принятая Резолюция Совета Безопасности ООН №2202 (2015) которая одобряет Комплекс мер по выполнению минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года, приветствуется Декларация президента Украины, президента РФ, президента Французской Республики и канцлера ФРГ в его поддержку и их продолжающуюся приверженность к имплементации минских соглашений и призывает все стороны полностью его имплементировать, включая предусмотренное документом полное прекращение огня.

Попутно мировое сообщество решает продолжить наблюдать за ситуацией.

Вторым документом является сам пакет Минских соглашений, включающих как упомянутый Комплекс мер и приложения к нему, так и подписанный 5 сентября 2014 года Минский протокол и последовавший за ним 19 сентября 2014 г. меморандум, предусматривающий отвод тяжелого вооружения (калибром свыше 100 мм) на 15 км от линии соприкосновения сторон по состоянию на дату подписания меморандума и формирование тем самым зоны безопасности, запреты на полеты боевой авиации и БПЛА и на установку минно-взрывных заграждений в этой зоне безопасности, пописанный представителями Украины (Кучма) и ЛДНР (Захарченко, Плотницкий) при посредничестве представителя России (М. Ю. Зурабова).

Третьим, не менее значимым для понимания ситуации документом, является Закон № 743-VII от 21 февраля 2014 г., подписанный и.о. президента – и.о. председателя Верховной Рады Украины Александром Турчиновым, освободивший от ответственности граждан, участвовавших в массовых акциях протеста в период с 21 ноября 2013 года, которые совершили за период Майдана "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "диверсию — или совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов, или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью" и еще более 60 уголовно-наказуемых деяний.

Таким образом, высший международный орган признал наличие вооруженного конфликта на территории Украины между ее гражданами. При этом одной из основных его причин является вооруженный антиконституционный переворот, факт которого юридически зафиксирован подписанным одним из его организаторов Законом.

Коротко – дворцовый переворот, начавшийся как борьба за власть между олигархами, которых поддерживали внешние и внутренние силы, перерос в процесс распада украинского государства, предотвратить который попытались с помощью военной силы, попутно укрепляя и удерживая захваченную власть в условиях разрушения действия системы Законов и Конституции. В сложившейся ситуации попытка "усидеть на штыках" у власти и привела к развязыванию совершенно, на первый взгляд, алогичной войны не с провозглашенной «державой-агрессором" Россией, "коварно аннексировавшей украинский Крым", а со своими же согражданами, попытавшимися реализовать конституционные права.

Впрочем, крайне извращенная логика в этом все-таки была. Для всех стали слишком очевидными результаты противостояния в Крыму, и возможные перспективы реальной, а не телевизионно-пропагандистской войны с Российской армией. Именно поэтому война, исход которой был очевиден даже для самых отчаянных оптимистов и патриотически настроенных граждан Украины, не была объявлена, а вместо нее был запущен маховик внутриукраинского вооруженного конфликта, стыдливо именуемого антитеррористической операцией.

Искусственный характер АТО также становится очевидным, если сопоставить даты подписания указа о ее начале и чрезвычайно своевременный захват Славянска группой добровольцев под руководством Игоря Стрелкова (Гиркина). Два этих события разделяют считанные часы и трудно отделаться от впечатления, что если бы команды Гиркина не было, ее стоило бы придумать, так как полицейская операция против "сепаратистов", которые лишь повторили предшествующие действия граждан, захвативших власть в Киеве, только не нарушая при этом Конституции, уже была подготовлена.

Формальный повод, тем не менее, был найден, и кровавая мясорубка начала раскручиваться, втягивая и желавших "пострелять сепаров" и законопослушных граждан, которые просто не смогли уклониться от мобилизации. При этом масштаб операции, к которой с первого дня были привлечены армейские части, авиация и тяжелое вооружение, весьма отдаленно напоминал классическую АТО, что дало повод ряду экспертов использовать термин "гражданская война".

Между тем, даже несколько месяцев подготовки и подчинение киевским властям всех силовых органов Украины, включающих до полумиллиона человек и массу вооружения и военной техники, оставшейся еще со времен Советского Союза, не привели к быстрому и показательному подавлению "мятежа на Донбассе". Неожиданно упорное сопротивление местного населения и прибывших чуть ли не со всего мира, а особенно из России, добровольцев сорвал планы блицкрига, призванного запугать и нейтрализовать недовольных и несогласных, продемонстрировать всему миру и северо-восточному соседу силу и способность управлять оставшейся территорией, а главное, отвлечь собственных граждан от поисков ответов на очень неудобные вопросы о легитимности власти и росте социальных и экономических проблем. Хоть как-то приостановить вооруженную борьбу на территории Украины удалось лишь в сентябре 2014 г. в результате подписания первого Минского соглашения. В течение последующих 2,5 лет украинские власти откровенно спекулировали на международной арене и внутри страны придуманным статусом "пострадавших от российской агрессии защитников Европы", набирая кредитов и помощи, и усиливая налоговый и тарифный пресс. Никаких крупных военных операций, которые могли бы привести к "освобождению Донбасса" не проводилось. Одновременно там всячески поддерживалась напряженность при помощи артобстрелов и действий диверсионно-разведывательных групп, что привело к регулярным, хотя и не столь масштабным как летом 2014 г., потерям среди гражданского населения и военнослужащих, а также методичному разрушению инфраструктуры.

Нынешнее позиционное противостояние, сложившееся к осени 2014 г., стало всего лишь следствием описанных выше событий. В результате состояние "ни мира, ни войны", при котором законы не работают, люди гибнут, экономика разваливается, при этом личные доходы власть предержащих растут, может длиться сколь угодно долго. Украинское военно-политическое руководство вполне устраивает его вялотекущее продолжение даже больше, чем регулярно провозглашаемая "окончательная победа над российско-террористическими войсками", которой добиться по объективным причинам невозможно, а вот потерять при попытке ее достижения власть легко.

В общем, как сказал представитель ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в ходе инспекции Донецкой фильтровальной станции "Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать ее". Сепаратизм и распад государства невозможен при сильной центральной власти или же при действенной системе Законов и Конституции. До тех пор, пока на остатках территории Украины они не будут восстановлены, говорить о прекращении вооруженного конфликта в той или иной форме не приходится…