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    Россия

    Лавров: Киев пытается увильнуть от выполнения минских соглашений

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    Донбасс: блокада и пиар (172)

    (обновлено: )51741
    Министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что президент Украины Петр Порошенко "пытается увильнуть от своих обязательств". В связи с этим глава МИД РФ ожидает реакции Германии и Франции.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Киев пытается увильнуть от выполнения минских соглашений, Москва надеется, что страны-гаранты обратят на это внимание, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Надеемся, что те страны Евросоюза, которые выступают гарантами минских договоренностей, а их наряду с Россией и Украиной подписали, как вы знаете, Германия и Франция, надеемся, что в Париже и Берлине обратят внимание на это неподобающее заявление президента (Украины Петра) Порошенко, который пытается увильнуть от своих обязательств", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.

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    Последний саммит в "нормандском формате" — Франция, Германия, Россия, Украина — состоялся в Берлине 19 октября.

    Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили с украинским лидером Петром Порошенко ход реализации минских соглашений.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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