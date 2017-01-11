Донбасс: деньги не пахнут, но война пахнет деньгами

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Кабмине озаботились, куда уходят деньги, выделяемые на восстановление Донбасса – подконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей. Во время заседания правительства принято решение создать межведомственную комиссию, которая займется аудитом денег. Речь идет о 3,8 миллиардах гривен.

Помощь со всего света

А пока эти средства и их расходование будут проверять, Донбассу вновь готовы помочь европейцы: председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себсатьян Курц написал в своем Twitter, что "Австрия предоставляет дополнительно 2 миллиона евро для гуманитарной помощи людям на восточной Украине".

Прежде, в феврале 2015 года, немецкое правительство выделяло 10 млн евро на восстановление региона, а Япония – 13,64 млн долларов – структурам ООН, занимающимся проблемами востока Украины.

Власти Украины тоже выделяли средства на восстановление региона: в августе 2016 года президент Порошенко заявлял, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский "выбил" 3 млрд на восстановление инфраструктуры Донбасса. Именно эти средства и будет проверять межведомственную комиссия, в состав которой вошли представители Минфина, Госказначейства и Государственной аудиторской службы Министерства по вопросам оккупированных территорий и Минрегионразвития.

В Донбасс они обещает прибыть уже в январе.

Будет мир – будут деньги

Донбассу готовы помогать и в Евросоюзе, но для этого есть главное условие – прекращение войны и реализация минских соглашений. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляла, что ЕС вполне может стать лидером в вопросе инвестиций в восстановление региона, но – нужен стабильный мир.

Аналогичную позицию озвучила канцлер Германии Ангела Меркель. Порошенко сообщал, что в разговоре с ним политик обещала 500 миллионов евро на восстановление региона, но "должен установиться прочный мир".

Но возможен ли он, учитывая регулярные обострения в зоне АТО, заявления "партии войны" и непримиримую официальную позицию властей, которую выразил в своей статьей в Wall Street Journal замглавы Администрации Президента Константин Елисеев?

При этом денег на восстановление Донбасса у Украины нет: вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявлял, что на восстанавление инфраструктуры региона нужно 15 млрд долларов (около 408 млрд гривен по нынешнему курсу), а уже упоминавшийся Жебривский – что только для восстановления и улучшения инфраструктуры подконтрольной Донецкой области необходимо 100 млрд грн.

Характерный момент – в декабре минувшего года Верховная Рада отклонила 2 законопроекта о возмещении гражданам убытков за разрушенное или поврежденное во время проведения АТО частное жилье.

"Стена": миллионы закопали в землю?

Большие "денежные" вопросы возникают и в отношении печально известного проекта "Стена": еще летом сообщалось, что национальное антикоррупционное бюро проверит, куда потратили бюджетные средства, выделенные на строительство. Характерно, что в НАБУ обратились депутаты, заявившие, что вместо "Европейского вала" на границе построили только забор из колючей проволоки, а деньги кто-то присвоил себе.

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В 2015 году на строительство "Стены" было выделено 400 млн гривен, а в 2016 – еще 200 млн.

В конце декабря минувшего года выяснилось, что в Луганской области только приступили к работам по возведению "Стены".

Дела переселенцев

Еще несколько показательных цифр: в госбюджете на 2017 год заложены 130 млрд гривен – 5% от ВВП – на нацбезопасность и оборону, при этом бюджет Минобороны составил 64,4 млрд.

А на нужны переселенцев, проблемами которых на государственном уровне должно заниматься Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в бюджете заложили всего 25 миллионов гривен. Хотя, рассказал замглавы ведомства Георгий Тука, просили заложить 1,5 миллиарда.

Насколько при таком финансировании будут решаться трудности переселенцев – вопрос риторический.

Выплатят – когда-то

Нелишне напомнить, что сейчас граждане Украины – жители неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей – не получают социальных выплат. Вице-премьер Павел Розенко заявил, что возобновление выплат "возможно только после выполнения минских соглашений в полном объеме".

"Начисление пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей происходит в полном объеме. К сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать пенсии на этих территориях. Единственный путь к восстановлению выплат на оккупированных территориях — это полная их деоккупация и восстановление действия там украинских законов и органов государственной власти Украины", – сказал Розенко в эфире "Радио свобода".

Он добавил, что после восстановления территориальной целостности Украина готова "выполнить все обязательства и осуществить все необходимые выплаты пенсий и социальных пособий".

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Заграница нам поможет – за ней долг

Стоит ли ожидать финансовой помощи на восстановление Донбасса в 2017 году? И действительно ли эти средства пустят по назначению? По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, западные партнеры не дадут денег, пока не будет достигнуто политическое урегулирование.

"В случае политического урегулирования, я уверен, что Украина имеет полное право и будет ставить вопрос о создании, возможно, международного фонда, консорциума, который бы занялся бы восстановлением Донбасса, потому что по средним нашим оценкам, это четыре-пять миллиардов долларов, которых в украинском бюджете, безусловно, нет", – сказал эксперт.

Он считает, что только международные партнеры "и могут, и обязаны в какой-то мере включится в процесс восстановления Донбасса, потому что их политические игры, их политические ошибки и их политическая позиция была одной из причин возникновения этого кризиса".

При этом Бортник заявил, что реализация минских соглашений в Украине до момента досрочных парламентских выборов крайне маловероятна.