Возвращаться не планируем. Что делать с переселенцами и их проблемами?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Внутренние переселенцы как массовое явление появились в Украине больше двух с половиной лет назад, но их проблемы до сих пор не решены. Более того – очень далеки от решения.

Денег на решение нет

По данным на конец ноября 2016 года, в результате конфликта на востоке в Украине зарегистрировано более 1,7 млн вынужденных переселенцев (официально из называют "временно перемещенными лицами" – ВПЛ) из зоны АТО. И это – только люди, имеющие справку переселенца. Многие уехавшие попросту не регистрировались.

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Еще не меньше 3 миллионов из Донбасса выехали в РФ.

На государственном уровне переселенцами должно заниматься Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Впрочем, по словам замглавы ведомства Георгия Туки, в госбюджете на 2017 год на нужды министерства выделены всего 25 миллионов гривен – хотя, говорит Тука, просили заложить 1,5 миллиарда.

За предусмотренную сумму ведомство должно решить 3 главные проблемы: обеспечить жильем переселенцев, наладить инфраструктуру и обеспечить доступность информации вдоль линии соприкосновения, заявил политик в комментарии изданию "Гордон".

Удастся ли их решить? Вопрос пока риторический.

Три стадии в жизни переселенцев

О проблемах переселенцев глазами самих переехавших – в Киев и Киевскую область – на пресс-конференции в столице рассказала общественный эксперт "Правозащитной организации женщин-переселенок "Воля к жизни" Лариса Заливная, которая сама выехала из Луганской области около двух с половиной лет назад.

Она рассказала, что задача организации – сделать вопрос переселенцев не проблемой, а ресурсом для принимающих громад. В то же время, по словам Заливной, ходили слухи, что в КМДА было спущено неписаное указание "тормозить" помощь переселенцам, не особо их замечать.

Она сообщила, что в целом процесс миграции проходит несколько стадий. Первая – острая: когда люди убегали – без денег, без одежды, даже без еды. В это время переехавшим большую и очень важную помощь организовали волонтеры, но и власть, сказала Заливная, "хорошо отреагировала". Первая стадия длится у людей от 2 до 4 месяцев. Реже – до полугода.

"Они (переселенцы) когда убегали, думали, что уезжают на 2-3 месяца. Мы тоже так думали. Видели, что можно освободить наш Луганск за это время. И принимавшие нас думали, что это на 2-3 месяца. Мы там бросили свое постоянное жилье и не можем его вернуть, продать, а государство никак не решает эту самую важную для нас сейчас проблему", – отметила эксперт.

Вторая стадия – адаптация: в это время решаются вопросы где жить, где устроится на работу, на каком транспорте ездить. Третья стадия – интеграция: вростание в новую жизнь.

Большинство не планируют возвращаться

Говоря о главных проблемах переселенцев, Заливная отдельно отметила две: жилищный вопрос и социальная защита. Раньше неизменно назывался вопрос поиска работы, но сейчас ситуация значительно улучшилась, сообщила эксперт.

"Только 8% переселенцев, которые хотят работать, не работают", – озвучила Заровная.

Еще одна цифра – согласно данным "Воли к жизни", 75% переехавших в столичный регион переселенцев не планируют возвращаться.

Твердо намерены вернуться только 11%, и то при определенных условиях: если "будет мир, нормальная экология – потому что все боятся мин и снарядов, которые не разорвались, боятся загрязнения окружающей среды разными химикатами от взрывов; и если там (в Донбассе – Ред.) не будет преследований”.

Оставшиеся 14%, то по словам эксперта, еще не определились: они допускают свое возвращение в Донбасс в том случае, если там все успокоится, но твердого желания вернуться домой у них нет.

При этом на нужды переселенцев, по словам Заровной, выделяются "астрономические деньги" от международных организаций, но есть подозрение, что до самих переехавших эти средства доходят далеко не в полном объеме. Эксперт хотела бы, чтобы выделяемые деньги шли не только переселенцам, но также помогали бы развивать принимающие громады.

Вариант обмена с государством

Заровная рассказала, что переселенцы хотят становиться полноценными членами громад, для чего нужна коррекция законодательства – переехавшим следует дать возможность голосовать на новом месте, быть членом громадских советов, влиять на решения.

"Это то, что называется демократией участия", – отметила эксперт, добавив, что очень многие уехавшие из Донбасса в другие регионы страны – "патриоты Украины, которые могут поучить патриотизму".

"Для нас это вопрос жизни и смерти – быть с Украиной", – заявила Заливная.

О себе она рассказала, что если бы решила проблему с жильем – хотела бы жить в сельской местности, в Киевской области, – то "считала бы себя счастливым человеком, но, чтобы еще был мир".

Также, по словам Заливной, одним из экспертов предложен вариант решения жилищного вопрос для переехавших. Государству юридически переходит квартира или дом, находящиеся на неподконтрольных территориях, а взамен оно дает социальное жилье – платить аренду за него не нужно, но и в собственность живущих новое место жительства не переходит.

Впрочем, пока это только проект.

Переехавшие – огромный человеческий ресурс

В целом, основным направлением в деятельности действующей власти на сегодня Заровная назвала работу над интеграцией переселенцев.

“То есть развивать все то, что помогает людям обустроиться, чтобы они приносили пользу тому городу и области, в которой живут", – уверена эксперт.

Она подчеркнула, что переселенцы – это огромный человеческий ресурс, который может принести немало пользы.

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"Например, по Киеву пенсию получают только 30% переселенцев, остальные – это трудоспособные люди, которые приехали сюда работать, наполнять местный бюджет, становиться на учет как частные лица-предприниматели и так дальше. Сюда выехали даже целые фирмы, целые коллективы. Единственная их проблема – это жилье", – отметила эксперт.

"Мы очень благодарны, что нас приняли, что дали возможность стать на ноги, что дали возможность жить мирной жизнью", – сказала Лариса Заливная.