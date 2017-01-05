Политэксперт о перспективах минских соглашений в 2017-м году

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что контактная группа в Минске договорилась о введении в зоне конфликта полного прекращения огня с 24 декабря в связи с предстоящими праздниками.

Политическая подгруппа по Донбассу на переговорах в Минске также обсудила варианты проведения легитимных местных выборов на Донбассе. Также гуманитарной подгруппе по Украине удалось достичь ряд договоренностей в вопросе обмена пленными.

Будет ли соблюдаться перемирие, и какие сценарии развития событий на Донбассе возможны в 2017-м году, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Сергей Быков.

Будет ли перемирие соблюдено?

— Я надеюсь, что все-таки нам удастся достичь действительного перемирия, а не декларативного, которое мы наблюдаем уже несколько лет. Фактически мы уже два года живем в формате декларативного перемирия, когда якобы договорено о том, что ни одна из сторон не ведет активных боевых действий. Однако, так или иначе, мы наблюдем перестрелки и обстрелы как со стороны боевиков, так и, соответственно, адекватный ответ украинских ВСУ для того, чтобы остановить подобные обстрелы. К сожалению, не могу констатировать тот факт, что как таковое перемирие настало. Я очень надеюсь, что все-таки на Новый год и на Рождество мы сможем видеть действительное перемирие, но опять же это скорее единичные случаи и единичные дни, когда мы можем не наблюдать обстрелы.

Что нужно сделать, чтобы декларативное перемирие стало реальным?

— Самое главное, что необходимо сделать, это принять официально и публично ту дорожную карту по выполнению минских соглашений, которая прописана в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН так называемый Минск-2 о мерах урегулирования конфликта и о мероприятиях с целью урегулирования конфликта. Соответственно, необходимо согласиться с нашими европейскими партнерами, западными партнерами относительно того, что необходимо выполнять, в том числе, и политическую составляющую минских соглашений, которая, безусловно, должна привести к миру на Донбассе. Ведь мы должны скорее перебросить мяч на поле боевиков такими политическими решениями, и опять же пойти дальше, чем минские соглашения, и предложить всеобщую децентрализацию. Но опять же только в условиях унитарной Украины, которая не позволит стране разбалансироваться. Ведь в случае, если мы будем предоставлять особый статус только для Донецкой, Луганской или не какой-либо другой области, мы увидим соответствующие центробежные тенденции по отделению отдельных областей от территории Украины. Соответственно необходимо это предугадать и предложить тот инструмент, тот механизм, который нивелирует полностью данные риски и данный механизм есть — это всеобщая децентрализация областей, то есть предоставить Донбассу такой же особый статус, который будет и у остальных областей Украины.

На этой неделе в Минске состоялось последнее в этом году заседание переговорщиков. Что можете сказать по поводу итогов года в этом отношении?

— Говорить о необходимости или отсутствии необходимости минских соглашений, минских переговоров можно только в том случае, если появится какая-то альтернатива Минску. Сегодня и канцлер Федеративной республики Германии Ангела Меркель и уже президент США Дональд Трамп говорят открыто о том, что альтернативы минским соглашениям нет, соответственно, их необходимо продолжать, их необходимо выполнять и вести переговоры в данном минском формате, который является основным сегодня и единственным для урегулирования конфликта. Опять же нельзя говорить о том, что только выгоден Украине или только выгоден так называемым ДНР и ЛНР, России, Франции, Германии, Белоруссии или кому бы то ни было. Любой компромисс является тогда компромиссом, когда все стороны недовольны, когда все стороны довольны — это сговор, а не компромисс.

Положительные моменты минского переговорного процесса в этом году были?

— Да, безусловно, несмотря на то, что минские переговоры идут с определенным скрежетом, однако они преподносят Украине свои позитивные моменты в той части, которая касается в первую очередь гуманитарных аспектов и обмена пленными.

Среди важнейших шагов 2017-го года на пути мира в нашей стране, какие должны стать первыми?

— В первую очередь необходимо прекратить разночтение минских соглашений. Там все написано черным по белому, что не надо читать один пункт, отрицая следующий пункт. Это первая позиция. Следующее, необходимо публично объявить курс на выполнение минских соглашений, особенно в их политической составляющей. Тогда, когда мы это официально задекларируем, и украинский парламент будет работать на подготовку и принятие соответствующего законодательства, на выполнение политических договоренностей, тогда мы сможем видеть реальные подвижки по выполнению данных договоренностей и об урегулировании конфликта. Ясное дело, что следующим шагом будет проведение переговоров в трехстороннем формате между Киевом, Донецком и Луганском, которые уже дальше должны обеспечить как вопросы безопасности, так и вопросы проведения местных выборов, и дальнейшей реинтеграции Донбасса в Украину.

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Ранее в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Михаил Павлив заявил, что за дискуссию о вредности Минского формата в Украине надо бить по рукам.