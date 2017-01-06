Не спите, мало ли. Главные риски и угрозы Украины в 2017 году

Василий Стоякин – обозреватель, для РИА Новости Украина

Состояние Украины на 2013 год обычно описывалось фразой: "Украина оказалась на краю пропасти но, благодаря Майдану, сделала решительный шаг вперед". Нынешняя ситуация описывается примерно той же фразой, только Украина утратила способность передвигаться самостоятельно и теперь ее тянут вперед другие.

Впрочем, обо всем по порядку.

Внутренние угрозы

Как ни странно, но внутренних угроз стабильности не только нынешнего украинского режима, но даже и системе власти, построенной Петром Порошенко, я не вижу.

Экономический кризис является естественной составной частью сделанного на Майдане выбора в пользу "аграрной сверхдержавы". Декоммунизация промышленности будет продолжаться, потому что максимум того, что нужно "аграрной сверхдержаве" – производство консервных банок.

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При этом, однако, темпы экономического упадка не будут слишком быстрым – на протяжении ближайших лет Украина будет получать соответствующую помощь и со стороны ЕС, и со стороны РФ. Именно для того, чтобы она слишком быстро не посыпалась.

Резкое усиление экономического кризиса возможно только в случае каких-то чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, ликвидировать которые Украина своими силами не сможет. Наиболее рискованной сферой тут является, разумеется, энергетика.

Социальный протест, как показывает нынешняя ситуация в стране, сам по себе является только фоном, но никак не движущей силой политического процесса. Ему не хватает внутренней энергии (люди устали от революции и войны), а также внешней организации и финансирования. В какой-то степени он может сработать во время выборов, но в этом случае под угрозой окажется не режим в целом, а власть Порошенко. Причем выбирать граждане будут кандидатов из числа майданных политиков (других, просто нет), а придут к власти наиболее радикальные, которым нечего терять. Поэтому главные претенденты на президентский пост сейчас – не Тимошенко и Ляшко, а Турчинов, Белецкий и Парубий.

Еще менее перспективен протест расовый. Достаточно обратить внимание на то, что протесты против "каганата" начались только после национализации "ПриватБанка", а вовсе не в 2014 году, когда появился термин "коломойский каганат". Радует только то, что "жидобандеровцы", вроде Александра Ройтбурда, внезапно обнаружили, что настоящие бандеровцы их бандеровцами не считают и полагают, что их место не на Майдане, а в Майданеке. Но, повторюсь, пока что это только лозунги.

Не видно даже реакции на появление в Киеве огромного количества арабов. Возможно, конечно, что на общем фоне преступность с этническими мотивами просто незаметна (да и незачем окопавшимся в МВД и СБУ националистам, которых "не было на Майдане", обращать внимание на такую статистику). Но тема перенаправления части беженцев из стран ЕС в Украину находится далеко на маргинесе политического дискурса. Правда, судя по заявлениям Меркель, ЕС не собирается менять свою миграционную политику, а, значит, ожидать переброски в Украину сколько-нибудь существенной массы мигрантов не следует.

Материализация внутренних угроз

В общем, реализация какой-то из этих угроз режиму внутри страны может произойти только в результате объединения олигархов против Порошенко (как в 2013 году олигархи объединились против Януковича). Сейчас, однако, ситуация прямо противоположная – олигархи объединились вокруг Порошенко и имеют с этого свой гешефт. Пинчук получил безопасность активов, Ахметов зарабатывает на коммунальных тарифах…

Основанием для такого объединения стали два аспекта.

С одной стороны, это угроза со стороны Коломойского. В 2014 году он реально пытался "отжать" активы Ахметова, Пинчука, Фирташа и Новинского. Не преуспел, но напугал всех сильно.

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Особо болтливые члены команды (в лице Филатова) не скрывали глобальные планы объединить все сколько-нибудь интересные регионы страны под руководством "Привата" и отгородиться от Киева "глубокой децентрализацией".

С другой стороны, угроза со стороны Порошенко не была (или не воспринималась) столь значительной. Судя по всему, он выглядел договороспособным и предсказуемым. К тому же было очевидно, что многие его масштабные планы банально не удались (например – т.н. "децентрализация"). Самое же главное – он пользовался неизменной поддержкой "вашингтонского обкома". Тот же конфликт с Фирташем был всего лишь отражением конфликта олигарха со США.

Сейчас, впрочем, ситуация постепенно меняется.

Благоволение "обкома", как минимум, ослабится. Порошенко наверняка придется нести ответственность за "дело Манафорта" и пока непонятно, будет ли эта ответственность совместима с дальнейшим его политическим существованием.

История с Онищенко наглядно показала, что договороспособность Порошенко, мягко говоря, не чрезмерна.

Эффективность схем, которые сейчас отрабатывают предприятия Ахметова, упирается в социально-экономический кризис – долги населения растут, доходы бюджета падают… Рано или поздно этот уроборос сожрет сам себя. Причем, если зима окажется холодной, то это может произойти очень быстро.

Статья Пинчука также сигнализирует, что у "зятя" скребут на душе кошки. С одной стороны, тема вроде бы вполне пропорошенковская и содержит призыв к США и ЕС, в обмен на то, что украинская власть сделает вид, что она чуть-чуть нормальная, поддержать Украину в борьбе с российской агрессией (т.е. – не бросать Украину в ее ненормальности). С другой стороны, после провала евроинтеграции Пинчук, главная сила которого – европейское лобби, становится не нужен. А, значит, он вполне может оказаться на месте Фирташа…

В общем, олигархический консенсус, обеспечивавший стабильность режима Порошенко, находится под угрозой…

Внешние угрозы

Главная из внешних угроз, безусловно, Трамп.

Дело в том, что все восточноевропейские режимы (Украина тут мало чем отличается от Польши или Эстонии) "заточены" на противодействие "российской агрессии". Собственно, они с самого начала замышлялись такими, но, все же, предполагалась какая-то внутренняя стабильность. Однако, именно в последние годы система сдержек и противовесов, эффективно построенная в Польше и Украине, была сломана, а власть сосредоточилась в руках национал-популистов.

Понятно, что антироссийские режимы в условиях отсутствия прямого конфликта между Западом и РФ, становятся просто не нужны. В экономическом отношении они неэффективны, а политически они представляют пусть активное, но, все же, меньшинство населения своих стран. Без поддержки со стороны Запада они маложизнеспособны.

Поэтому победа Трампа, который намеревается переключиться на внутренние проблемы Америки и для этого договориться с Москвой, для восточноевропейских режимов означает катастрофу.

На самом деле, конечно, опасения эти сильно преувеличены. Трамп скорее исходит из того, что угроза Западу со стороны РФ не подтверждена ни экономической мощью, ни идеологическими отличиями. По сути, угроза со стороны России в значительной степени – порождение западной пропаганды. То ли дело Китай, чья экономическая мощь гораздо большая, и она уже постепенно реализуется в виде попыток политического доминирования (очень острожных, правда).

Скорее всего, полного примирения с Россией не будет, потому и поддержка восточноевропейских режимов не прекратится. Но достаточной ли она будет для обеспечения их жизнеспособности пока не понятно, в первую очередь – самим этим режимам, которые постепенно начинает качать.

Самая большая угроза для Украины состоит в том, что киевский режим, и без того не слишком адекватный, решит как-то привлечь к себе внимание Вашингтона. А единственный способ для этого – война.

Сигналы со стороны Порошенко и Пинчука скорее миролюбивые, но вот Парубий в новогоднем обращении пообещал продолжение войны и геноцид. Партия войны в стране по-прежнему очень сильна, а позиция президента может и измениться, если он поймет, что другого пути к спасению у него нет…

Резюме

Сейчас можно выделить три группы угроз – системе личной власти Порошенко, постмайданному политическому режиму и самой Украине как таковой.

Система власти Порошенко интересна, прежде всего, Порошенко. Интерес внутренних игроков к нему постепенно сокращается¸ а внешние игроки уже давно в нем разочаровались. Угрозы ему – максимальны.

Постмайданный режим устраивает всех, кроме части населения страны, чьи интересы этим режимом показательно игнорируются. Потому угроз именно режиму сейчас практически нет.

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Главные угрозы Украине состоят в том, что:

а) система власти Порошенко и постмайданный режим неэффективны;

б) во имя сохранения системы власти Порошенко или постмайданного режима ее попытаются втравить в новый военный конфликт – внутренний или внешний.