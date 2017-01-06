Главный прогноз на 2017 год. Парламент должен будет уйти – Карасев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Досрочные парламентские выборы в Украине могут состояться во второй половине 2017 года, поскольку нынешний парламент не способен принять решения, позволяющие урегулировать конфликт на востоке страны, а внешние обстоятельства могут сложиться так, что Киеву это нужно будет сделать, считает политолог Вадим Карасев.

В конце года (с 18 декабря) ситуация в зоне АТО резко обострилась, на Светлодарской дуге в районе Дебальцево произошли боестолкновения, потери есть с обеих сторон.

В Киеве заявляют об "отбитых атаках" ополченцев, а в непризнанных республиках Донбасса утверждают, что это ВСУ пытались пойти на прорыв.

На ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что единственным способом единственным способом начала движение в сторону урегулирования конфликта должно быть выполнение минских соглашений "в той последовательности, в том объеме, как это прописано в тексте".

О том, что досрочные парламентские выборы на Украине с высокой долей вероятности могут состояться в 2017 году, говорят многие эксперты. Косвенным подтверждением этому может служить факт появления в телеэфире рекламы некоторых политических партий. Наши источники сообщают, что некоторые политсилы уже разворачивают предвыборные штабы в регионах.

"В первой половине года я не жду (выборов — Ред.), во второй – жду… Главным фактором будет — внешний фактор", — считает Карасев.

Политолог пояснил: будет сформирована новая администрация в США, станут понятны приоритеты внешней политики новоизбранного президента Дональда Трампа… И в Киеве поймут, что проблему конфликта на Донбассе надо как-то решать.

"Заморозить конфликт невозможно. Мы хотим заморозить конфликт, но вот на Светлодарской дуге все эти битвы… Они будут периодически. Это будет просто такая скучная фоновая война, и надо будет с этим что-то решать. Но этот парламент никогда не будет решать минский процесс… Станет понятно, что надо от этого парламента как-то отказываться, хотя бы для того, чтобы "передавить" обстановку", — сказал Карасев.

Политолог отметил также, что не стоит забывать и о внутренних факторах: так, по его словам, "ситуация в социальной сфере остается паскудной – это все будет работать на выборы во второй половине 2017 года".

С этим согласился директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко: "если выборы, то – во второй половине 2017-го года".

По его мнению, сами украинцы не могут повлиять на власть, которая "демонстрирует чудовищную дистанцию" с населением. Поэтому, отметил Небоженко, действительно, сыграет роль внешний фактор.

"Но внешний фактор… Понимаете, какая ситуация – у Путина и у Трампа нет каких-то ярких здесь политиков, на которых они могут делать ставки. А это означает, что они спокойненько еще и скоординируют свою деятельность по досрочным выборам (на Украине – Ред.)", — предположил политолог.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.