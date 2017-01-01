Партиям в 2017 году придется идти в народ — Карасев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Политические партии в Украине, похоже, начали подготовку к выборам. По мнению многих экспертов, велики шансы, что досрочные парламентские выборы состоятся в наступающем 2017-м году. Победят те партии, которые сделают акцент не та телекартинке, а сумеют наладить работу "внизу". Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Победу обеспечит работа внизу. Не в рекламе, не на телевидении, а внизу. Надо искать людей, найти — лидеров общественного мнения. Партийная организация, когда есть региональные отделения, когда они работают, когда работает партийная пресса… Кто этим занимается постоянно, тот и побеждает", — сказал Карасев.

Политолог подчеркнул: будущее за теми партиями, которые, что говорится, "растут снизу".

"Это то, чего нам не хватало. Потому что у нас всегда были партии элит, а не народные партии. Теперь надо формировать народные партии", — сказал Карасев.

Ранее политолог заявил, что, по его мнению, во второй половине 2017-го года высока вероятность проведения досрочных парламентских выборов, причем главным "будет внешний фактор". В частности, Карасев отметил, что после определения новой американской администрацией приоритетов во внешней политике Киеву, скорее всего, придется решать на деле проблему урегулирования конфликта на Донбассе. Нынешний состав парламента на это не способен, поэтому ему надо уйти.

Читайте также: Соцсети обсудили мечты Саакашвили о выборах в ВР

Внутренние факторы тоже важны. Карасев отметил, что, если говорить об итогах уходящего года, то следует признать: "проблемы не решены, их просто "повесили" на 2017 год".

И эти проблемы — "начиная от "Минска-2", от ситуации на Донбассе и заканчивая экономикой" — придется решать.

"Это все будет давить на страну, на политическую систему, на политическое устройство, на власть, на оппозицию", — сказал эксперт. Он добавил, что считает положительным тот факт, что госбюджет принят вовремя, за 10 дней до Нового года, но подчеркнул: "успешный бюджет еще не означает успешной экономики, для этого надо делать много шагов".

"Такое впечатление, что внешне будто бы все спокойно… Но не покидает ощущение, что все это очень зыбко и очень хрустально — и вся эта хрустальная конструкция может в любой момент посыпаться", — поделился Карасев.

Напомним, согласно результатам декабрьского опроса социологической группы "Рейтинг", лидером электоральных симпатий среди политических партий является "Батькивщина".

В случае проведения парламентских выборов в ближайшее время, за "Батькивщину" готовы отдать свои голоса 16% тех, кто намерен принять участие в голосовании, и определился с выбором.

Второе место делят БПП "Солидарность" (11,8%) и "Оппозиционный блок" (11,7%). Третье место делят "Самопомич" (8,6%) и "Радикальная партия" (8,5%).

Далее следуют партия "Гражданская позиция" (6,7%), партия "За життя" (5,9%) и "Свобода" (тоже 5,9%).