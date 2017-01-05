Штаб АТО сообщает о ранении военного за сутки в Донбассе

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Пресс-центр штаба АТО сообщает, что ополченцы в Донбассе в четверг 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

"По состоянию на 18.00 зафиксировано 14 обстрелов. Один наш военнослужащий ранен", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции в Facebook.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении огонь велся по позициям военных из гранатометов и стрелкового оружия в районе Павлополя, Марьинки, Водяного и Новотроицкого.

Как говорится в сообщении, на донецком направлении из 152-мм артиллерии, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны населенные пункты Троицкое, Луганское и Авдеевка. На луганском направлении под огонь 120-мм минометов и гранатометов попали Новозвановка и Талаковка, утверждает пресс-центр.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.