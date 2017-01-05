Эннио Бордато: в Европе мало кто знает о конфликте в Донбассе

РИА Новости Украина

Не должно существовать жертв "первого сорта" и "второго сорта". Последствия всех войн, даже тех, которые игнорируют средства массовой информации, отражаются на мирных жителях, на людях и их детях. Поэтому детей необходимо спасать. Всегда.

Sputnik Italia пообщался с Эннио Бордато (Ennio Bordato), президентом ассоциации "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a salvare i bambini), которая уже 16 лет оказывает помощь детям, оказавшимся в беде:

"В 2016 году ассоциация "Помогите нам спасти детей" хорошо поработала, мы достигли всех поставленных целей.

Мы были в Донбассе, где провели ряд важных акций. Например, помощь Анне Тув из Донбасса – через несколько недель она приедет в Италию, где ей установят протез левой руки. Мы организовали многим детям специализированное лечение, в том числе больным диабетом детям, а также запустили проект "Рожденные на войне" и уже оказали помощь более чем 90 новорожденным.

Кроме того, этим летом мы отправили на море 20 детей из Горловки – города на востоке Украины, где шли военные действия. Благодаря пожертвованиям итальянских граждан мы провели в Донбассе ряд важных акций. Важных, в том числе и по количеству детей, которым мы помогли. Еще мы осуществили два важных проекта в Архангельской области России – мы собрали средства для приобретения аппарата УЗИ последнего поколения, который просто незаменим при болезнях новорожденных. А в январе мы откроем первый центр паллиативной педиатрии в Архангельской области.

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Войны в Донбассе никогда для западных СМИ не существовало. С самого первого дня, сразу после переворота в Киеве, осуществлению которого помогли ЕС и США, о ней никогда не говорили, только эпизодически. Это одна из самых страшных войн за последние годы, в том числе потому, что это "несуществующая" гражданская война. Очень сложно помогать, когда жители Италии совершенно ничего не знают об этой проблеме. Поэтому и не получается понять всю тяжесть ситуации. Донецк и Луганск постоянно подвергаются бомбардировкам, и уже более миллиона жителей оттуда бежали в Россию и не только. Однако, там осталось мирное население, которое живет в экстремальных условиях.

Через ваше СМИ хотел пожелать хороших праздников. Желаю вам хорошего 2017 года, солидарности, а также работы по помощи страдающим народам и страдающим детям".