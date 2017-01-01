Новый Год в зоне АТО: стреляют как обычно - Матюхин

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Противники не соблюдают предпраздничный режим тишины. В пресс-центре штаба АТО утром отчитались — 30 декабря произошло сорок восемь обстрелов.

При этом обстрелов из тяжелого вооружения стало меньше. Но, как и раньше, часто применяют стрелковое оружие и минометы.

Подробнее ситуацию на Донбассе в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Сорок вісім обстрілів — саме про таку кількість говорять в штабі АТО?

— Так, це протягом 30 грудня. На Маріупольському напрямку вели вогонь по Широкиному, Талаківці з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, по Водяному, Павлополю, Мар'янці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому, на Луганському напрямку, з мінометів стріляли по Новозванівці, з гранатометів та стрілецької зброї — Станиці Луганській, Новозванівці та Новоалександрівці. На Донецькому напрямку з стрілецької зброї по Троїцькому, Авдіївці, Луганському, Зайцевому, Південному, Верхньоторецькому та Опитному. В районі Попасної відбулось бойове зіткнення, напад було відбито, противник поніс втрати та відступив. З нуля годин і до цього часу також було неспокійно, на цю хвилину вже відбулося сім обстрілів. На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї — по Широкиному, Павлополю. На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння в районі Крутої Балки. І також відбувся обстріл з гранатометів, великокаліберних кулеметів по Новозванівці — це на Луганському напрямку.

Які прогнози на Новорічну ніч?

— Як показав час, прогнозувати нічого не можна. Якщо подивитись крайні декілька днів, то з важкого озброєння було дуже мало обстрілів. Святкувати на рахунок тих, хто перебуває на самих передових позиціях — звісно ж, вони не будуть втрачати пильність, я думаю, що ті, хто будуть на постах, вони подумки будуть з нами, ми буквально декілька днів тому були на передових позиціях в декількох місцях і просто попросили хлопців, щоб вони привітали там своїх дітей, близьких, рідних. А щодо святкового столу, то я думаю, що буде скрізь по-різному. Волонтери знову ж не забувають, я знаю, що є і фрукти у багатьох частинах — в цьому плані все буде нормально.

Вже традицією для українських волонтерів стало дарувати відчуття свята українським бійцям на передовій. Яка ситуація цього року, розповів волонтер, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

В минулі роки українські господині завчасно готували й передавали на передову й олів'є, й інші святкові страви. Як цього року?

— Цього року відбувається те саме, просто конкретно наша організація — ми займаємось більш такими бойовими речима, на новорічні свята ми берем просто листівки, дитячі малюнки, та відправляєм їх разом з тепловізорами.

Ви можете більш докладно розказати саме про цю акцію, що ці листи значать для тих людей, які їх отримують.

— У нас минулого року було дуже крута акція з Укрпоштою, коли люди могли написати листівку, не вписувати в неї адресу, а просто кинути в поштову скриньку, і ми її доставили солдату в зону АТО. І малюнки ми збираєм по дитячих, по школах, в самих різних місцях, здебільшого працюємо з учителями в школах, вони там роблять уроки малювання, діти малюють цілий урок малюнки для бійців, ми ці малюнки теж передаємо. Взагалі, якщо хто був в зоні АТО, то він бачив, що там будь-яка столовка, будь-яке місце в будь-якій палатці — немає такого, щоб там не було дитячого малюнку, в техніці стараються їх класти, зокрема ще люблять солдати вкласти дитячий малюнок собі в каску, вважається, що тоді це як додатковий захист, це так сентиментально, якщо чесно.

Оберіг своєрідний?

— Так, ми насправді, я пам'ятаю, коли ми ще під Слов'янськом, ще на самому початку війну привезли окрім приладів нічного бачення, тепловізорів, ми привезли дитячі малюнки. І реально ми навіть подумати не могли, що солдати обклеювали все — хамери, бронетранспортери, в палатках, кругом. Це дуже зворушливий момент, направді, він дуже допомагає, тому що хлопці там — вони в певній інформаційній ізоляції знаходяться.

Як святкують Новий Рік ті люди, які зараз перебувають в зоні АТО?

— В залежності від того, хто, в яких умовах. Хто на "передку" в бліндажі, то там трошки складніше, але намагаються все одно щось смачненьке з'їсти, а пити взагалі якби заборонено. Ті, хто знаходяться більш в тилу, там де є якась нормальна столовка, то там зазвичай є ялинка, ті самі дитячі малюнки, вони збираються там от і, я пам'ятаю, як ми в 2015 році зустрічали Різдво от так само: столовка, ялинка, я підбив комбата, хлопці взяли гітари, там трошки пограли пісень, собі поспівали, якось так посиділи, та потім пішли всі по своїх кімнатах, хтось на завдання зірвався. Душевно, ви знаєте, ми такі українці, що у нас яка б війна там, хоч ядерна буде, ми все одно зробим олів'є і з'їмо його на Новий рік, і нам по барабану — це особливість менталітету, яка вказує на те, що ми непереможна нація.

Насправді цей рік дуже сумно, що він забрав кілька дуже гарних людей, кого я знав, і це дуже прикрий момент, але я б хотів, щоб наступний рік, хай він нам нічого не дає, аби він в нас нікого не забирав. І я хочу людям просто побажати терпіння, мудрості, не ділити одне одного по мовному, національному, релігійному, по якій завгодно ознаці, єдина ознака, за якою ми можемо одне одного ділити, це те, що ми любим Україну і підтримуємо нашу армію, і це нас має поєднувати, а не розділяти, все інше це якби, знаєте, це від лукавого. Я просто хочу побажати українцям навчитись поважати одне одного і разом робити спільну справу, і тоді і війна закінчиться, і взагалі у нас все буде добре.

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