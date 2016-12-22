Плотницкий возложил ответственность за эскалацию конфликта на Порошенко

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил об ответственности за эскалацию конфликта в Донбассе президента Петра Порошенко.

"С 18 декабря военная обстановка на дебальцевском направлении резко обострилась. Подразделения ВСУ, Нацгвардии Украины и нацистских карательных батальонов, без объявления о прекращении перемирия и предъявления претензий, предприняли более 20 атак на позиции нашей Народной милиции", — говорится в заявлении Плотницкого, опубликованном на его официальном сайте.

Глава ЛНР подчеркнул, что силовики во время атак активно применяли артиллерию и тяжелую бронетехнику, "которая согласно подписанным в Минске договоренностям обязана находиться в местах постоянной дислокации, под контролем мониторинговой миссии ОБСЕ".

Плотницкий отметил, что подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР успешно отразили все атаки, бойцы ВСУ, по его словам, неся серьезные потери личного состава и техники, отступили на прежние позиции. Глава ЛНР также заявил, что среди военнослужащих республики также есть погибшие и раненные.

"Особое беспокойство вызывает тот факт, что вопреки международно признанным правилам и обычаям ведения войны подконтрольные Киеву вооруженные отряды пытаются обстреливать жилые дома и населенные пункты", — говорится в заявлении.

Глава ЛНР подчеркнул, что ситуация на дебальцевском направлении пока не стабилизировалась и только по счастливой случайности обошлось без жертв среди мирного населения.

"Всю ответственность за эскалацию кровопролития в Донбассе несет лично Порошенко. После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск. А лица, виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ответят за свои злодеяния по всей строгости международно признанных норм и законов", — заключил Плотницкий.

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Напомним, ранее сообщалось об обострении ситуации в районе Светлодарской дуги, где 18 декабря в результате боев погибли пять военных. Позднее стало известно, что один военный попал в плен.