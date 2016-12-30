Карасев о приезде Маккейна и Грэм: и помогут, и поругают

Анна Лаба, РИА Новости Украина

30-31 декабря Украину с визитом посетят глава комитета по делам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн и сенатор Линдси Грэм. Перед приездом в Украину американские сенаторы посетили страны Балтии.

"Визит – это громко сказано, поскольку они в Украину не столько приехали, сколько заехали. А главный адрес, и главная цель визита – это Балтийские страны. И цель визита американских сенаторов, известных и последовательных атлантистов и противников российского режима, очевидно, состояла, во-первых, в том, чтобы разъяснить политику Трампа относительно стран восточного фланга НАТО. И убедить, успокоить Балтийские государства, что ничего существенного не произойдет, и страны восточного фланга НАТО останутся в числе приоритетов как Североатлантического альянса, так и политики новой американской администрации и президента Трампа", — сказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в комментарии РИА Новости Украина.

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По словам эксперта, не случайно в последнее время вброшена информация о том, что новым генеральным секретарем НАТО может стать экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Это сигнал к тому, что, несмотря на выход Британии из Европейского союза и последствия Брекзита, роль Британии в Североатлантическом альянсе будет, не просто пролонгирована с нынешнего состояния, а даже укреплена, и военно-политическая часть трансатлантического сотрудничества остается незыблемой. Более того, ее ждет усовершенствование и укрепление", — полагает политолог.

Карасев считает, что второй момент, который интересовал сенаторов в странах Балтии, — это способность и возможность этих государств увеличить военные бюджеты, и их возможность увеличить финансовый вклад в НАТО.

"Политика Трампа, судя по его неоднократным заявлениям, состоит в том, чтобы увеличить бюджетные вливания государств – челнов НАТО с тем, чтобы снять некоторое бремя финансовой ответственности США за Североатлантический альянс.

Трамп дал понять, что в одиночку Штаты не будут финансировать безопасность и оборону стран НАТО, и стоит им позаботиться об этом самостоятельно.

Думаю, что сенаторы приехали с таким тоже посланием, а с другой стороны, в качестве передового отряда финансовой разведки, чтобы понять, насколько это возможно со стороны Балтийских государств, у которых слабые экономики, они в основном занимаются транзакционными экономическими процессами почти без собственных производств. Финансовое состояние Балтийских стран с точки зрения вклада в НАТО могло бы интересовать тоже двух сенаторов", — сказал Карасев.

Как отметил политолог, американские сенаторы заехали в Украину по пути из Прибалтики.

" Будучи поблизости от Украины, как не заехать в Киев, и не уверить, во-первых, киевское руководство в том, что НАТО и новая администрация США остаются приверженцами тесного военного, политического, и, в целом, стратегического, партнерства с Украиной? 112 Украина/Youtube Брифинг Климкина по итогам комиссии Украина-НАТО

И, наверное, в очередной раз где-то похвалить наши власти, а где-то проявить озабоченность с помощью традиционных риторических приемов о том, что темп реформ надо усилить, борьбу с коррупцией – активизировать и так далее, и тому подобное, к чему мы уже привыкли за несколько лет со стороны наших западных партнеров.

Наверное, в какой-то степени, этот визит успокоит наше руководство с точки зрения доступа к новой американской администрации. Возможно, даже речь пойдет и о том, в какой форме пока не известно, но тем не менее, визита и встречи украинского президента с новоизбранным президентом США.

То есть, сенаторы приедут не только ругать, но и помогать, и проявлять озабоченность, и при этом излучать оптимизм – весь традиционный набор дипломатических хитростей и риторических приемов протокола этикета, который характеризует такого рода визиты, такого рода встречи", — заключил Карасев.