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Савченко: войну в Донбассе можно было бы закончить за два месяца

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Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (489)

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По словам Надежды Савченко, завершить конфликт в Донбассе можно было бы, "подобрав правильно политическую ситуацию, расставив акценты, сделав честные заявления в первую очередь".
Надежда Савченко
УНИАН

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что вооруженный конфликт на востоке Украины можно было бы завершить за два месяца.

Олег Постернак
Олег Постернак/Facebook
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"Войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не в один день, но в какие-то там 2 месяца ее можно было бы… И даже выиграть, даже закончить, подобрать политическую ситуацию, правильно расставить акценты, правильно сделать честные заявления в первую очередь. Я не говорю "честные заявления", когда там "Иду на вы. Я вас буду бить именно здесь, в это время". Нет. Конечно же, военная хитрость — есть военная хитрость. Просто правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать", — заявила депутат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Также Савченко заявила, что настоящими причинами любых войн, в том числе и конфликта на востоке Украины, являются полезные ископаемые и геополитика.

Ранее Савченко сообщила, что она посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.

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Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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