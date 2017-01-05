Савченко: войну в Донбассе можно было бы закончить за два месяца

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что вооруженный конфликт на востоке Украины можно было бы завершить за два месяца.

"Войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не в один день, но в какие-то там 2 месяца ее можно было бы… И даже выиграть, даже закончить, подобрать политическую ситуацию, правильно расставить акценты, правильно сделать честные заявления в первую очередь. Я не говорю "честные заявления", когда там "Иду на вы. Я вас буду бить именно здесь, в это время". Нет. Конечно же, военная хитрость — есть военная хитрость. Просто правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать", — заявила депутат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Также Савченко заявила, что настоящими причинами любых войн, в том числе и конфликта на востоке Украины, являются полезные ископаемые и геополитика.

Ранее Савченко сообщила, что она посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.

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Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.