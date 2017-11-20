Хроника 19 ноября: премьерские амбиции Саакашвили, марши в Одессе и Киеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 19 ноября, Михаил Саакашвили на очередном митинге возле Верховной Рады заявил, что готов возглавить правительство Украины. В этот же день стало известно, что мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России, а украинец выиграл ультрамарафон в Нью-Йорке. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Саакашвили готов идти в премьеры Украины

В воскресенье, 19 ноября, Михаил Саакашвили на очередном митинге возле Верховной Рады, выступая перед своими сторонниками, заявил, что готов возглавить правительство Украины. Кроме того, он заявил, что 3 декабря станет началом "народного импичмента". Также Саакашвили напомнил, что ночью неизвестные избили его водителя.

Ультрас прошли маршем по Одессе

Около 200 футбольных фанатов вечером в воскресенье провели марш в центре Одессы, потребовав от властей неподконтрольных территорий освобождения жителей Луганска Влада Овчаренко и Артема Ахмеров. Болельщики зажгли файеры и дымовые шашки., а потом пошли на футбольный матч, который завершился победой "Черноморца". Одесский клуб обыграл донецкий "Олимпик" со счетом 2:1.

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В центре Киева прошел марш за права трансгендеров

Акция в поддержку прав трансгендерных людей состоялась в воскресенье в центре Киева. Противники планировали помешать проведению акции, однако правоохранители не позволили им проследовать за маршем. Участники акции подчеркнули, что трансгендерам отказывают в приеме на работу, аренде жилья и медицинском обслуживании.

Украинский мэр оказался гражданином России

Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от партии "Солидарность" Дмитрий Лубинец, опубликовав соответствующие документы. Как пояснил Лубинец, Аксенов еще в 2014 году подал на получение российского гражданства.

Украина и Польша намерены отредактировать "список Ващиковского"

Киев и Варшава будут совместно работать над сокращением списка украинцев, которым запрещен въезд в Польшу. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. По его словам, о сокращении так называемого "черного списка" шла речь на встрече с руководителем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерським.

Украинец выиграл ультрамарафон в Нью-Йорке

Украинский легкоатлет Дмитрий Молчанов занял первое место на одном из крупнейших в мире марафоне New York City 60K в США. Ему понадобилось 4 часа 12 минут 19 секунд 60-километровую дистанцию от известного бегового клуба NYRR. Для него это уже третий финиш нынешней осенью на марафонах и ультрамарафонах.

Президент Зимбабве согласился подать в отставку

Роберт Мугабе 19 ноября согласился уйти в отставку через несколько часов после того, как партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" лишила его должности своего лидера, передает Reuters. Об этом агентству сообщил источник, знакомый с переговорами. Он добавил, что зимбабвийские военные работают над заявлением об отставке Мугабе, не уточнив подробностей.

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день. К тому же в октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.