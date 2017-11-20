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    Аналитика и комментарии

    Хроника 19 ноября: премьерские амбиции Саакашвили, марши в Одессе и Киеве

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    Накануне ультрас прошли маршем по Одессе, в центре Киева прошел марш за права трансгендеров, Украина и Польша собрались отредактировать "список Ващиковского", а президент Зимбабве согласился подать в отставку.
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 19 ноября, Михаил Саакашвили на очередном митинге возле Верховной Рады заявил, что готов возглавить правительство Украины. В этот же день стало известно, что мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России, а украинец выиграл ультрамарафон в Нью-Йорке. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Саакашвили готов идти в премьеры Украины

    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Час икс" и мечты о премьерстве. Как Саакашвили митинговал в Киеве

    В воскресенье, 19 ноября, Михаил Саакашвили на очередном митинге возле Верховной Рады, выступая перед своими сторонниками, заявил, что готов возглавить правительство Украины. Кроме того, он заявил, что 3 декабря станет началом "народного импичмента". Также Саакашвили напомнил, что ночью неизвестные избили его водителя. 

    Ультрас прошли маршем по Одессе

    Около 200 футбольных фанатов вечером в воскресенье провели марш в центре Одессы, потребовав от властей неподконтрольных территорий освобождения жителей Луганска Влада Овчаренко и Артема Ахмеров. Болельщики  зажгли файеры и дымовые шашки., а потом пошли на футбольный матч, который завершился победой "Черноморца". Одесский клуб обыграл донецкий "Олимпик" со счетом 2:1.

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    В центре Киева прошел марш за права трансгендеров

    Акция в поддержку прав трансгендерных людей состоялась в воскресенье в центре Киева. Противники планировали помешать проведению акции, однако правоохранители не позволили им проследовать за маршем. Участники акции подчеркнули, что трансгендерам отказывают в приеме на работу, аренде жилья и медицинском обслуживании. 

    Украинский мэр оказался гражданином России

    Вместо социального государства строят полицейское. Эксперт о бюджете-2018. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Политолог увидел в бюджете-2018 "формирование полицейского государства"

    Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от партии "Солидарность" Дмитрий Лубинец, опубликовав соответствующие документы. Как пояснил Лубинец, Аксенов еще в 2014 году подал на получение российского гражданства.  

    Украина и Польша намерены отредактировать "список Ващиковского"

    Киев и Варшава будут совместно работать над сокращением списка украинцев, которым запрещен въезд в Польшу. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. По его словам, о сокращении так называемого "черного списка" шла речь на встрече с руководителем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерським. 

    Украинец выиграл ультрамарафон в Нью-Йорке

    Украинский тренер ярко обругал свою команду.
    Украинский тренер матом обругал свою команду

    Украинский легкоатлет Дмитрий Молчанов занял первое место на одном из крупнейших в мире марафоне New York City 60K в США. Ему понадобилось 4 часа 12 минут 19 секунд 60-километровую дистанцию от известного бегового клуба NYRR. Для него это уже третий финиш нынешней осенью на марафонах и ультрамарафонах.  

    Президент Зимбабве согласился подать в отставку

    Роберт Мугабе 19 ноября согласился уйти в отставку через несколько часов после того, как партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" лишила его должности своего лидера, передает Reuters. Об этом агентству сообщил источник, знакомый с переговорами. Он добавил, что зимбабвийские военные работают над заявлением об отставке Мугабе, не уточнив подробностей.

    Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день. К тому же в октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

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