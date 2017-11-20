Украинец выиграл ультрамарафон в Нью-Йорке

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Украинский легкоатлет Дмитрий Молчанов занял первое место на одном из крупнейших в мире марафоне New York City 60K в США, сообщает Жесткая атлетика.

Ему понадобилось 4 часа 12 минут 19 секунд 60-километровую дистанцию от известного бегового клуба NYRR.

"Я все еще не могу поверить в это. Я сделал это. Мой первый ультрамарафон — 60 км и первое место в общем зачете с финишным временем — 4:12:19", — заявил Молчанов.

gathletics.com.ua Украинский легкоатлет Дмитрий Молчанов занял первое место на марафоне New York City 60K в США

Для него это уже третий финиш нынешней осенью на марафонах и ультрамарафонах. В сентябре он финишировал в Берлине со временем 2:44:53, а лишь две недели назад на Нью-Йоркском марафоне показал 2:53:47 на финише.

В октябре марафон прошел в Киеве.