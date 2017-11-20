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    Украинец выиграл ультрамарафон в Нью-Йорке

    (обновлено: )47
    Дмитрий Молчанов стал первым на одном из крупнейших в мире марафоне New York City 60K. Его результат - 4:12:19. Дистанция ультрамарафона составляла 60 километров.
    Украинский легкоатлет Дмитрий Молчанов занял первое место на марафоне New York City 60K в США
    gathletics.com.ua

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Украинский легкоатлет Дмитрий Молчанов занял первое место на одном из крупнейших в мире марафоне New York City 60K в США, сообщает Жесткая атлетика.

    Ему понадобилось 4 часа 12 минут 19 секунд 60-километровую дистанцию от известного бегового клуба NYRR.

    "Я все еще не могу поверить в это. Я сделал это. Мой первый ультрамарафон — 60 км и первое место в общем зачете с финишным временем — 4:12:19", — заявил Молчанов.

    gathletics.com.ua
    Украинский легкоатлет Дмитрий Молчанов занял первое место на марафоне New York City 60K в США

    Для него это уже третий финиш нынешней осенью на марафонах и ультрамарафонах. В сентябре он финишировал в Берлине со временем 2:44:53, а лишь две недели назад на Нью-Йоркском марафоне показал 2:53:47 на финише.

    В октябре марафон прошел в Киеве.

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