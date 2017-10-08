Марафон в Киеве: дождь и разноцветные бегуны

В воскресенье, 8 октября, в Киеве прошел восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017. Участники забега начали забег с Майдана Незалежности.

Организаторы ожидали участие в марафоне более 10 тысяч любителей бега из 55 стран.

Маршрут главной дистанции марафона со стартом и финишем на главной площади страны традиционно проходил в один круг по улицам столицы. Не помешал спортивному мероприятию и дождь, который в воскресенье моросит в столице.

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