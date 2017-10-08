В Киеве во время марафона умер мужчина

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Один из участников международного марафона, который стартовал утром в Киеве, умер во время забега, сообщает Espreso.tv.

"Во время марафона по ул. Лаврская мужчине стало плохо. Медики, прибывшие на место, не смогли его спасти", — говорится в сообщении.

Погибший мужчина был 1963 года рождения.

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Ранее организаторы заявили, что ожидают участие в старте VIII Киевского марафона 8 октября более 10 тысяч любителей бега из 55 стран.

В 7:00 состоялось открытие "Городка Соревнования" на Майдане Незалежности, в течение дня состоится ряд забегов, награждение победителей. В 17.00 планируется закрытие "городка".

В рамках марафона, кроме главной дистанции 42,195 км и забегов на 21,0975 км, 10 км, 5 км, впервые состоится женский забег AvonPinkRUN на дистанции 3 км, цель которого собрать средства на приобретение мобильного маммографа для диагностики рака молочной железы, а благотворительный забег "Победители" на дистанции 2 км.

В 2010 году Киев присоединился к перечню городов, которые проводят свои собственные ежегодные марафонские забеги. 16 октября 2010 года в первом марафоне участвовали 546 бегунов из 13 стран – 144 спортсмена согласились выйти на старт классического марафона, который составляет 42 км 195 м. Тогда победителями главного события дня стали киевлянин Владимир Горбань и сумчанка Людмила Шелест.