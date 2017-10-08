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    Киев

    В Киеве стартовал марафон. Карта проезда и список перекрытых улиц

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    Организаторы ожидают участие в старте более 10 тысяч любителей бега из 55 стран. В течение дня состоится ряд забегов, награждение победителей. В 17.00 планируется закрытие "Городка Соревнований".
    Киевский марафон в Киеве, 8 октября 2017
    ukrinform.ru

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Участники главного забега в рамках восьмого международного марафона Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 начали забег с Майдана Незалежности.

    Организаторы ожидают участие в старте VIII Киевского марафона 8 октября более 10 тысяч любителей бега из 55 стран.

    Маршрут главной дистанции марафона со стартом и финишем на главной площади страны традиционно будет проходить в один круг по улицам столицы.

    kyivmarathon.org
    Киевский марафон 2017. Карта проезда

    Как сообщает Укринформ, в 7:00 состоялось открытие "Городка Соревнования" на Майдане Незалежности, в течение дня состоится ряд забегов, награждение победителей. В 17.00 планируется закрытие "городка".

    В рамках марафона, кроме главной дистанции 42,195 км и забегов на 21,0975 км, 10 км, 5 км, впервые состоится женский забег AvonPinkRUN на дистанции 3 км, цель которого собрать средства на приобретение мобильного маммографа для диагностики рака молочной железы, а благотворительный забег "Победители" на дистанции 2 км.

    ukrinform.ru
    Киевский марафон в Киеве, 8 октября 2017

    По словам организаторов, подготовлены детские забеги на дистанциях 100 м, 500 м и 1000 м.

    Список перекрытых улиц и полная карта проезда по городу:

    kyivmarathon.org
    Список перекрытых улиц в связи с марафонов в Киеве
    kyivmarathon.org
    Список перекрытых улиц в связи с марафонов в Киеве
    kyivmarathon.org
    Список перекрытых улиц в связи с марафонов в Киеве

    В 2010 году Киев присоединился к перечню городов, которые проводят свои собственные ежегодные марафонские забеги. 16 октября 2010 года в первом марафоне участвовали 546 бегунов из 13 стран – 144 спортсмена согласились выйти на старт классического марафона, который составляет 42 км 195 м. Тогда победителями главного события дня стали киевлянин Владимир Горбань и сумчанка Людмила Шелест.

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