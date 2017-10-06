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    Киев

    В Киеве в выходные из-за марафона сильно ограничат движение транспорта

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    В КГГА сообщили, что 7 и 8 октября в будет перекрыт центр Киева и Подол. В столице состоится спортивно-массовое мероприятие "Киевский международный марафон 2017".
    Киевский международный благотворительный марафон
    УНИАН

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В столице 7 и 8 октября во связи с проведением Киевского международного марафона будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    8 октября с 08:00 до 17:00 в столице состоится спортивно-массовое мероприятие "Киевский международный марафон 2017" («Wizz Air Kyiv City Marathon»). В связи с этим предусмотрено ограничение движения транспортных средств для монтажа и демонтажа сцены, а также специальных конструкций на улице Крещатик (от улицы Михайловской до улицы Прорезной) с 06:00 7 октября до 22:00 8 октября.

    Кроме того, 8 октября будет ограничено движение транспорта по маршруту марафона в соответствии с часовым графиком, согласованным с управлением патрульной полиции Киева, а именно:

    Европейская площадь и улица Михаила Грушевского — с 08:30 до 15:00;

    Петровская аллея и Парковая дорога — с 08:00 до 11:50 и с 13:40 до 14:20;

    аллея Героев Крут — с 08:00 до 10:30;

    улица Лаврская, улица Запечерная, мост Патона, проспект Воссоединения — с 08:30 до 11:00;

    бульвар Дружбы народов — с 08:30 до 11:30;

    Лыбидская площадь — с 09:30 до 11:30;

    улица Большая Васильковская — с 09:30 до 15:00;

    Владимирский спуск — с 09:30 до 13:00;

    улица Петра Сагайдачного, Контрактовая площадь, улица Константиновская, улица Притисско-Никольская, улица Хорива, улица Верхний Вал, улица Нижний Вал, улица Почайнинская, улица Введенская улица, улица Волошская, улица Оболонская, улица Межигорская — с 9:50 до 13:00;

    улица Глубочицкая, улица Вячеслава Черновола — с 9:50 до 13:40;

    улица Златоустовская, улица Павловская, улица Владимира Винниченко, улица Обсерваторная, улица Сечевых Стрельцов — с 10:10 до 13:40;

    Львовская площадь, улица Большая Житомирская, улица Владимирская, улица Десятинная, Михайловская площадь у Михайловского Златоверхого монастыря, улица Трехсвятительская, Владимирский проезд, Софийская площадь — с 10:10 до 14:00;

    бульвар Тараса Шевченко, площадь Победы, проспект Победы — с 10:20 до 14:40;

    улица Саксаганского — с 10:20 до 14:50;

    улица Жилянская — с 09:30 до 15:00.

    Также будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, маршрут которых проходит по улицам, где будет проходить марафон.

    Ранее сообщалось, что во время 54-километрового марафона "Биркебейнерреннет" в Норвегии снегоход сбил двукратного чемпиона мира норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю.

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