Их не догонишь. В Киеве прошел женский забег

В Киеве на Подоле прошел легкоатлетический пробег среди женщин и девочек "Беги как девушка" ("RUN LIKE A GIRL").

Цель пробега — популяризация беговых массовых мероприятий для женщин, стимулирование женской аудитории к бегу и достижению личных и спортивных целей, а также пропаганда здорового образа жизни и развитие массового вида спорта.

Ранее сообщалось, что во время 54-километрового марафона "Биркебейнерреннет" в Норвегии снегоход сбил двукратного чемпиона мира норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю.