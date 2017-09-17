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    Фотоленты

    Их не догонишь. В Киеве прошел женский забег

    (обновлено: )106
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Женский забег в Киеве
    Женский забег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Женский забег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Женский забег в Киеве

    В Киеве на Подоле прошел легкоатлетический пробег среди женщин и девочек "Беги как девушка" ("RUN LIKE A GIRL").

    Цель пробега —  популяризация беговых массовых мероприятий для женщин, стимулирование женской аудитории к бегу и достижению личных и спортивных целей, а также пропаганда здорового образа жизни и развитие массового вида спорта.

    Ранее сообщалось, что во время 54-километрового марафона "Биркебейнерреннет" в Норвегии снегоход сбил двукратного чемпиона мира норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю.

     

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