В Норвегии во время марафона снегоход сбил лыжника

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Во время 54-километрового марафона "Биркебейнерреннет" в Норвегии снегоход сбил двукратного чемпиона мира норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю, сообщает Р-Спорт со ссылкой на VG.no.

— TVP Sport (@sport_tvppl) 18 марта 2017 г.

​Сообщается, что снегоход с оператором сбил Сундбю за 21,5 км до финиша, в результате чего норвежец не пострадал, отделавшись только сломанной палкой, и в итоге все же стал победителем гонки.

Организаторы гонки заявили, что виновником инцидента стал водитель снегохода.

Напомним, выступление венесуэльского спортсмена Адриана Солано в квалификационной гонке на 10 км стало самым ярким событием первого дня чемпионата мира по лыжным видам спорта, проходившем в финском городе Лахти.