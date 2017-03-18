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    В Норвегии во время марафона снегоход сбил лыжника

    (обновлено: )63
    Снегоход сбил Сундбю за 21,5 км до финиша, в результате чего норвежец не пострадал, отделавшись только сломанной палкой, и в итоге все же стал победителем гонки.
    В Норвегии во время марафона снегоход сбил лыжника Сундбю
    Кадр из видео на странице @sport_tvppl

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Во время 54-километрового марафона "Биркебейнерреннет" в Норвегии снегоход сбил двукратного чемпиона мира норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю, сообщает Р-Спорт со ссылкой на VG.no.

    ​Сообщается, что снегоход с оператором сбил Сундбю за 21,5 км до финиша, в результате чего норвежец не пострадал, отделавшись только сломанной палкой, и в итоге все же стал победителем гонки.

    Организаторы гонки заявили, что виновником инцидента стал водитель снегохода.

    Напомним, выступление венесуэльского спортсмена Адриана Солано в квалификационной гонке на 10 км стало самым ярким событием первого дня чемпионата мира по лыжным видам спорта, проходившем в финском городе Лахти.

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