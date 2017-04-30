В Лондоне участник марафона 6 дней шел на четвереньках до финиша

Том Харрисон записался на участие в мероприятии под псевдонимом Мистер Горилла. Он стартовал вместе с остальными спортсменами 23 апреля, однако в отличие от них, мужчина не бежал, а передвигался на четырех конечностях, как обезьяна. Харрисон пересек финишную черту только в субботу, сообщает The Guardian..

Целью акции был сбор средств для благотворительной организации Gorilla Organization. Благодаря усилиям Харрисона, зоозащитникам удалось получить более 23 тысяч фунтов стерлингов.

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"Первые пару дней прохожие странно на меня косились и расступались в разные стороны. Но где-то на третий день информация об акции распространилась настолько, что мне стали сигналить из машин, хлопать и выкрикивать слова поддержки", — рассказал сам Харрисон.

По его словам, во время марафона ему приходилось ползти по 10-12 часов в день, преодолевая более 7 километров в день. Ночевал Харрисон у друзей, живущих неподалеку от маршрута забега.