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    Спорт

    Скончался один из участников Варшавского марафона

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    Организаторы выразили глубокие соболезнования семье спортсмена. В то же время они не сообщили о гражданстве скончавшегося. Варшавский марафон в минувшее воскресенье выиграл Блажей Бжезинский из Польши.
    Варшавский марафон
    Варшавский марафон в facebook

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Один из участников воскресного Варшавского марафона потерял сознание на беговой трассе и скончался в больнице, сообщается во вторник на сайте организаторов.

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    "С печалью сообщаем, что один из участников Варшавского марафона потерял сознание на беговой трассе. Спасательные службы… оказали ему немедленную помощь, машина скорой медицинской помощи через полторы минуты после вызова была на месте. Спортсмен был доставлен в больницу… его не удалось спасти", — говорится в сообщении.

    Организаторы выразили глубокие соболезнования семье спортсмена. В то же время они не сообщили о гражданстве скончавшегося.

    Варшавский марафон в минувшее воскресенье выиграл Блажей Бжезинский из Польши, который с результатом 2:11.27 улучшил личный рекорд. У женщин самой быстрой была Бекелу Беджи Гелету из Эфиопии.

    Варшавский марафон (PZU Warsaw Marathon) – это старейший ежегодный марафон в Польше. Он прошел на улицах Варшавы 39-й раз. Неофициально эти соревнования считаются европейской альтернативой для тех, кто не стартовал на Берлинском марафоне.

    В 2017 году в нем принимали участие 8833 человека.

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    Напомним, ранее во время полумарафона в Луцке умер 24-летний спортсмен.

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