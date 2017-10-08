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    Аналитика и комментарии

    Сергей Фурса: марафоны бегунов гораздо полезнее марафонов коктейлей

    (обновлено: )3510
    Из-за проведения массового забега в центре Киеве в городе наблюдались затруднения в движении по городу. Несмотря на массовое возмущение многих киевлян, марафон является наглядной пропагандой здорового образа жизни, считает экономический эксперт Сергей Фурса.
    В Киеве прошел Wizz Air Kyiv City Marathon 2017
    Украинское фото

    В Киеве 8 октября начался восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017, марафон стартовал с забега на Майдане Незалежности.

    Организаторы ожидают участие в старте VIII Киевского марафона 8 октября более 10 тысяч любителей бега из 55 стран.

    Целью забега является сбор средств на приобретение мобильного маммографа для диагностики рака молочной железы, а благотворительный забег "Победители" на дистанции 2 км должен помочь собрать средства на протезы для воинов АТО.

    В Лондоне участник марафона 6 дней шел на четвереньках до финиша. Видео
    Канал BeanymanNews на Youtube
    В Лондоне участник марафона 6 дней шел на четвереньках до финиша

    Ввиду марафона было перекрыто движение в центре города, в результате чего в городе  наблюдались массовые пробки.  

    По мнению экономического эксперта Сергея Фурсы, массовый забег является наглядной пропагандой здорового образа жизни, поэтому проведения его в центре города является целесообразным. 

    "Многие ругаются, что марафонцы бегут по центральным улицам. Что их видно. Что они не спрятались где-то на островах города Киева, где они никому бы не мешали…

    Украинское фото
    В Киеве прошел Wizz Air Kyiv City Marathon 2017

    Но в том-то и фишка, что марафонцы должны быть видны. Они должны быть на виду. 

    Киевский международный благотворительный марафон
    УНИАН
    Киевский международный благотворительный марафон

    Потому что это пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда того, что бегать — это модно. Именно поэтому хорошо, что марафон считается полноценным только когда выложена фотка. Потому что это тоже пропаганда. Но уже в ленте фейсбука. И поэтому с каждым разом все больше людей бежит и все меньше бурчит по этому поводу. И все больше людей счастливо улыбаются из серии фотографий "уставшие но довольные"… Марафоны бегунов гораздо полезнее марафон коктейлей в вашей ленте", — считает эксперт. 

    По его мнению, если после каждого марафона на 100 человек больше начинает заниматься спортом, то значит марафон прошел не зря. 

    "И не только потому, что люди станут красивее и здоровее. Еще и потому что успешная страна — это страна здоровых людей. И не только потому, что меньше надо тратить на медицину. Но и потому что здоровые и спортивные люди могут создать в разы больше", — считает Фурса. 

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