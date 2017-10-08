Сергей Фурса: марафоны бегунов гораздо полезнее марафонов коктейлей

В Киеве 8 октября начался восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017, марафон стартовал с забега на Майдане Незалежности.

Организаторы ожидают участие в старте VIII Киевского марафона 8 октября более 10 тысяч любителей бега из 55 стран.

Целью забега является сбор средств на приобретение мобильного маммографа для диагностики рака молочной железы, а благотворительный забег "Победители" на дистанции 2 км должен помочь собрать средства на протезы для воинов АТО.

Ввиду марафона было перекрыто движение в центре города, в результате чего в городе наблюдались массовые пробки.

По мнению экономического эксперта Сергея Фурсы, массовый забег является наглядной пропагандой здорового образа жизни, поэтому проведения его в центре города является целесообразным.

"Многие ругаются, что марафонцы бегут по центральным улицам. Что их видно. Что они не спрятались где-то на островах города Киева, где они никому бы не мешали…

Украинское фото В Киеве прошел Wizz Air Kyiv City Marathon 2017

Но в том-то и фишка, что марафонцы должны быть видны. Они должны быть на виду.

Потому что это пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда того, что бегать — это модно. Именно поэтому хорошо, что марафон считается полноценным только когда выложена фотка. Потому что это тоже пропаганда. Но уже в ленте фейсбука. И поэтому с каждым разом все больше людей бежит и все меньше бурчит по этому поводу. И все больше людей счастливо улыбаются из серии фотографий "уставшие но довольные"… Марафоны бегунов гораздо полезнее марафон коктейлей в вашей ленте", — считает эксперт.

По его мнению, если после каждого марафона на 100 человек больше начинает заниматься спортом, то значит марафон прошел не зря.

"И не только потому, что люди станут красивее и здоровее. Еще и потому что успешная страна — это страна здоровых людей. И не только потому, что меньше надо тратить на медицину. Но и потому что здоровые и спортивные люди могут создать в разы больше", — считает Фурса.