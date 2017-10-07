Поражает воображение: мужская обнаженная йога

В интернете все более популярными становятся весьма откровенные фотографии йогов. Они публикуют свои фото во время занятий непосредственно йогой только в голом виде.

Так, один из пользователей Instagram с по имени Sasha Jacobsen такими своими необычными фото уже собрал уже более 20 тысяч подписчиков.

Он не одинок в своем увлечении "голой йогой". В сети теперь много любителей, так сказать, поглядеть на других и показать себя во всей красе.

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