Выяснились подробности о погибшем во время марафона в Киеве мужчине

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Во время марафона Wizz Air Kyiv City Marathon в Киеве умер директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта, сообщается на сайте 0352.ua со ссылкой на "Агропродсервис".

"Жизнерадостный и всегда улыбающийся, профессионал своего дела. Любил жизнь и заботился о своем здоровье. Но сегодня, во время соревнований по бегу в Киеве, сердце неожиданно остановилось… Выражаем соболезнования жене, детям, брату, родным и близким, всем, кто знал нашего Виктора Станиславовича. Пусть Бог примет его душу в Царство свое, — говорится на сайте "Агропродсервис".

Ранее заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Яна Неруш сообщила, что сегодня на улице Лаврской во время марафона умер мужчина.

agroprodservice.com.ua Директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта

"Это гражданин 1963 года, уроженец Тернопольской области, который принимал участие в марафоне. Ему внезапно стало плохо, он упал. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины", — сказала она, передает "112 Украина".

По ее словам, пока правоохранители квалифицировали произошедшее как внезапную смерть, но окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.