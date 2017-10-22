Украинцы примут участие в Марафоне морской пехоты США

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В воскресенье украинские военные примут участие Марафоне морской пехоты США. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Горжусь силой и волей к победе наших воинов, которые сегодня примут участие в Марафоне Морской пехоты США. Верим и болеем за вас!" — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.Пишаюся силою та волею до перемоги наших воїнів, які сьогодні візьмуть участь у Марафоні Морської піхоти США.

Как сообщает украинское агентство "Укринформ", 10 украинских военных, которые получили ранения в зоне военной операции в Донбассе, будут бежать дистанции 10 километров и 42 километра в Вашингтоне.

Пишаюся силою та волею до перемоги наших воїнів, які сьогодні візьмуть участь у Марафоні Морської піхоти США.



Віримо та вболіваємо за вас! pic.twitter.com/Wj2fIsTruA — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 октября 2017 г.

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Ранее сообщалось, что в Киеве прошел восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017. Участники забега стартовали с Майдана Незалежности. По информации СМИ во время марафона умер директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта.

Пока правоохранители квалифицировали произошедшее как внезапную смерть, но окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.