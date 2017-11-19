наверх
19.11.201721:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Президент Зимбабве согласился подать в отставку - источник

    (обновлено: )22
    Источник СМИ сообщил, что зимбабвийские военные работают над заявлением об отставке Мугабе, не уточнив подробностей. Как отмечается, Мугабе скоро обратится к нации.
    Роберт Мугабе
    MUJAHID SAFODIEN/АFP

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Роберт Мугабе 19 ноября согласился уйти в отставку через несколько часов после того, как партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" лишила его должности своего лидера, передает Reuters.

    Об этом агентству сообщил источник, знакомый с переговорами. Он добавил, что зимбабвийские военные работают над заявлением об отставке Мугабе, не уточнив подробностей.

    Государственная телекомпания Зимбабве ZBC сообщила, что Мугабе скоро обратится к нации.

    Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Позже сообщалось, что президент покинул страну.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор