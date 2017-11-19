Президент Зимбабве согласился подать в отставку - источник

MUJAHID SAFODIEN/АFP

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Роберт Мугабе 19 ноября согласился уйти в отставку через несколько часов после того, как партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" лишила его должности своего лидера, передает Reuters.

Об этом агентству сообщил источник, знакомый с переговорами. Он добавил, что зимбабвийские военные работают над заявлением об отставке Мугабе, не уточнив подробностей.

Государственная телекомпания Зимбабве ZBC сообщила, что Мугабе скоро обратится к нации.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Позже сообщалось, что президент покинул страну.