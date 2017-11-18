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    Переворот в Зимбабве. Президент покинул страну

    (обновлено: )41201
    По словам сотрудника службы охраны главы Зимбабве, в его резиденции "Голубая крыша" остаются только военные. Местонахождение Мугабе неизвестно.
    Роберт Мугабе
    MUJAHID SAFODIEN/АFP

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул страну на фоне митингов за переход власти к военным, сообщает Daily Mail.

    По словам сотрудника службы охраны главы Зимбабве, в его резиденции "Голубая крыша" остаются только военные.

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    Местонахождение Мугабе неизвестно, но предполагается, что он мог уехать в соседнюю Намибию, куда ранее бежала его жена Грейс.

    Напомним, 15 ноября стало известно, что из военных частей в сторону столицы страны Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра, взрывах и стрельбе в столице.

    Утром следующего дня военные сделали заявление, в котором сообщили, что их действия в столице не являются "военным захватом правительства" и направлены против "преступников", действия которых ведут к социальному и экономическому кризису в стране.

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