Переворот в Зимбабве. Президент покинул страну

MUJAHID SAFODIEN/АFP

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул страну на фоне митингов за переход власти к военным, сообщает Daily Mail.

По словам сотрудника службы охраны главы Зимбабве, в его резиденции "Голубая крыша" остаются только военные.

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Местонахождение Мугабе неизвестно, но предполагается, что он мог уехать в соседнюю Намибию, куда ранее бежала его жена Грейс.

Напомним, 15 ноября стало известно, что из военных частей в сторону столицы страны Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра, взрывах и стрельбе в столице.

Утром следующего дня военные сделали заявление, в котором сообщили, что их действия в столице не являются "военным захватом правительства" и направлены против "преступников", действия которых ведут к социальному и экономическому кризису в стране.