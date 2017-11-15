Военные Зимбабве захватили здание государственной телерадиокомпании

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Военные Зимбабве взяли под контроль здание государственной телерадиокомпании ZBC, сообщила в среду радиостанция Nehanda.

Сообщается, что военные проверяют тех, кто входит и выходит из здания. По данным радиостанции, несколько работников ZBC были избиты военными. Также местные СМИ сообщают, что выпуск новостей, который должен был быть показан на ZBC, был заменен музыкальной заставкой.

Как сообщает портал Zimnews, в столице страны Хараре были слышны взрывы, однако их природа не известна.

Ранее сообщалось, что власти Зимбабве усилили военную охрану главных правительственных объектов в столице страны. Военные окружили государственную телерадиокомпанию ZBC и устанавливают блокпосты на главных транспортных магистралях города. Усиленная охрана выставлена также возле президентского дворца.

Ранее западные СМИ сообщали, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники.

zimnews.net Военные вошли в столицу Зимбабве Хараре

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных.

В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.