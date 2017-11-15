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    Военные Зимбабве заявили, что их действия не являются захватом власти

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    В ходе обращения представитель армии Зимбабве заявил, что действия военных направлены на "людей, которые совершали преступления, которые вызывают социальный и экономический" кризис в стране.
    Военные Зимбабве заявили, что их действия не являются захватом власти
    скриншот видео

    Роберт Мугабе
    JEKESAI NJIKIZANA/AFP
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    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Военные Зимбабве заявили, что их действия в столице страны Хараре не являются "военным захватом правительства", их действия направлены против "преступников", сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

    В ходе обращения представитель армии Зимбабве заявил, что действия военных направлены на "людей, которые совершали преступления, которые вызывают социальный и экономический" кризис в стране.

    "Как только мы закончим свою миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло", — приводит телеканал заявление военных. Также в ходе телеобращения представитель армии заявил, что президент страны Роберт Мугабе и его семья находятся в безопасности.

    Ранее поступали сообщения о том, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра и взрывах в столице.

    В начале ноября 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных.

    В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.

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