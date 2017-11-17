В африканском стиле. "Тихий переворот" в Зимбабве

РИА Новости Украина

Sputnik обсудил ситуацию с Зимбабве с доктором Киарой МакКорли (Ciara McCorley), научным сотрудником Университета Сассекса и Университета Лимерика, спецалистом по африкансксой политике.

Что происходит в Зимбабве на данный момент? Действительно ли это переворот или же это добровольное соглашение между г-ном Мугабе и оппозиционными силами?

— Я бы сказала, что это переворот, а не соглашение. Я имею в виду, что военные берут власть; они задерживают Мугабе и его жену, они захватывают государственные СМИ. Итак, у такого события есть все отличительные черты переворота. Однако Мугабе и его жена, похоже, пошли на сотрудничество. Таким образом, это может быть мягкий переворот.

Почему правящая партия тогда отрицает сам факт переворота?

— Вполне вероятно, что они отрицают это, чтобы поддерживать видимость мира и стабильности. Генерал, который сделал сегодня утром заявления, указал, что существует опасение, что нынешняя ситуация в стране может привести к вооруженному конфликту. Поэтому я полагаю, что, отрицая тот факт, что переворот на самом деле происходит, силы, находящиеся у власти, могут попытаться поддерживать некоторую форму стабильности, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Итак, как вы думаете, что произойдет дальше? Кажется, что армия не испытывает никакой вражды к самому Мугабе. Считаете ли вы, что они позволят ему продолжать работать на посту президента, или он просто будет осторожно отправлен в отставку?

— Я думаю, будет и то, и другое. В следующем году в Зимбабве запланированы выборы, и в Зимбабве в целом любят выборы. Поэтому я подозреваю, что Мугабе останется у власти, но Мнангагва будет теневым правителем и затем будет назван преемником Мугабе.

Какую роль теперь играет жена Мугабе в политике страны? Можете ли вы рассказать нам о фракции G40, в которую вошли Грейс Мугабе и министр финансов Игнатий Чумбо?

— Фракция G40 действительно интересна. Политика ZANU-PF связана с освободительной борьбой, когда Зимбабве стала республикой в 1980 году. И большая часть ZANU-PF скорее всего была связана с освободительной борьбой, но не группа G40. И это создает проблему, потому что, вы знаете, они продолжают вспоминать добрые старые времена освободительной борьбы, но большинство членов G40 этого не делают. Это очень, очень тревожно для армии. Есть мистер Чомбо, есть Джонатан Мойо, все они очень разные люди. Они давно демистифицируют легенду об освободительной борьбе, которую, как я думаю, армия воспринимает как преступную деятельность. Я думаю,… они хотят, чтобы партия вернулась к своим корням в результате переворота.

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Макани, бизнесмен из Зимбабве, сказал что трудно предсказать, что может произойти в ближайшие дни.

"Трудно сказать, что будет дальше: все происходит довольно быстро. Трудно предсказать, что будет дальше, но армия заверила людей, что она не хочет узурпировать власть. Во всяком случае, они не заинтересованы в том, чтобы помогать президенту", — сказал он в интервью со Спутником.

Он сказал, что большинство зимбабвийцев спокойно пошли на работу, улицы Хараре были довольно спокойными, а танки и войска были только вокруг здания парламента и нескольких правительственных зданий.

Макани сказал, что в социальных сетях обсуждается будущее Зимбабве.

"Беседы в социальных сетях, один на один, касаются возможностей для перемен. Президент Мугабе возглавляет страну с 1980 года как премьер-министр, а затем президент, поэтому существуют опасения о том, как это все повлияет на обычную жизнь людей. И все же люди продолжают заниматься своими делами".