О чем пишут в мире: однополые браки в Австралии, танки в Зимбабве

"Вмешательство РФ" во внутренние дела Британии

Британские СМИ продолжают освещать тему "вмешательства" РФ во внутренние дела Великобритании.

В среду газета Times написала о том, что "связанные с РФ" аккаунты в Twitter опубликовали порядка 45 тысяч посвященных Brexit сообщений за двое суток во время проведения референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Издание приводит данные ученых университета в Суонси и калифорнийского университета в Беркли, которые пришли к выводу, что 150 тысяч аккаунтов из "РФ, посты которых ранее были ограничены такими темами, как конфликт в Украине, переключили свое внимание на Brexit" в преддверии референдума.

По данным Times, "российская активность" возросла в день проведения референдума 23 июня и на следующий день, когда стали известны результаты. По данным издания, в большинстве случаев публикации в Twitter призывали людей голосовать за Brexit.

Газеты Telegraph, Independent и Sun, в свою очередь, пишут со ссылкой на директора Национального центра кибербезопасности Великобритании Киарана Мартина, что хакеры, якобы связанные с РФ, за прошедший год атаковали британские СМИ, энергетический и телекоммуникационный сектор.

"Я не могу вдаваться в конкретные детали…, но я могу подтвердить, что вмешательство России, замеченное Национальным центром кибербезопасности за последний год, включает атаки на британские СМИ, телекоммуникационный и энергетический сектор", — с таким заявлением, по данным СМИ, Мартин должен выступить на предстоящем мероприятии в Лондоне.

"Россия взломала энергетическую сеть Британии в качестве разрушительной попытки однажды обесточить Британию", — пишет Sun.

Кризис власти в Зимбабве

Многие СМИ пишут о ситуации в Зимбабве, откуда накануне начали поступать сообщения о том, что из военных частей в сторону столицы страны Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра, взрывах и стрельбе в столице.

В среду утром военные сделали заявление, в котором сообщили, что их действия в столице не являются "военным захватом правительства" и направлены против "преступников", действия которых ведут к социальному и экономическому кризису в стране.

"Как только мы закончим свою миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло", — приводят СМИ слова представителя армии Зимбабве, который добавил, что президенту страны Роберту Мугабе и его семье гарантирована безопасность.

По данным газеты Los Angeles Times, вооруженные силы страны обратились к населению с просьбой сохранять спокойствие.

"В течение дня шли разговоры о том, что в стране начался переворот против Мугабе", — пишет газета Telegraph.

"Борьба за то, кто сменит у власти 93-летнего диктатора Зимбабве, просочилась на улицы страны, где были замечены танки, следующие в сторону столицы страны", — пишет TIME.

"Беспрецедентное столкновение сил усилило кризис, разразившийся на прошлой неделе, когда слабеющий Мугабе уволил одного из своих вице-президентов Эммерсона Мнангагву, популярную личность …, имеющую глубокие связи с военными, который ранее воспринимался как приемник Мугабе", пишет Washington Times.

Австралия сказала "да" однополым бракам

Большинство австралийцев поддержали идею легализации однополых браков, об этом пишут ведущие мировые СМИ (Guardian, New York Times, Financial Times, Independent, Daily Mail, New York Daily News, Chicago Tribune и другие).

Сообщается, что в среду стали известны результаты национального опроса, в ходе которого австралийцам предложили ответить на вопрос, поддерживают ли они возможные изменения в законодательстве, которые бы позволили однополым парам вступать в брак. По результатам проведенного исследования, 61,6% опрошенных поддержали инициативу, 38,4% высказались против. Всего в опросе приняли участие более 12,7 миллиона австралийцев, что составляет 79,5% от 16 миллионов жителей страны, имеющих право голоса.

По данным СМИ, результат опроса должен привести к рассмотрению соответствующего законопроекта в парламенте. В свою очередь премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл пообещал, что принятие законопроекта возможно уже к Рождеству.

"Австралия сделала решительный шаг в сторону легализации однополых браков", — пишет газета Guardian, назвав проведенный в стране опрос "беспрецедентным". По мнению издания, высокий процент принявших участие в голосовании можно рассматривать как "в высокой степени заслуживающее доверие" отражение общественного мнения в Австралии, которое дает "огромный импульс для достижения исторической социальной реформы".

Как отмечает газета New York Times, сторонники однополых браков поспешили отпраздновать результаты опроса. Праздничные мероприятия прошли по всей стране.

По данным издания Chicago Tribune, до этого единственной страной, которая поставила вопрос об однополых браках на всенародное голосование, была Ирландия, однако там референдум имел обязательный характер, в отличие от Австралии.

Анонимная актриса подала в суд на Вайнштейна

Многие СМИ продолжают наблюдать за новыми деталями скандала, разворачивающегося вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна. Как пишут New York Daily News, Hollywood Reporter, TMZ, People, Variety, USA Today, актриса, пожелавшая остаться неизвестной, подала в суд на американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвинив его в изнасиловании.

По данным СМИ, актриса, которая проходит в судебных документах под именем "Джейн Доу", заявляет, что в 2016 году Вайнштейн изнасиловал ее в одной из гостиниц американского города Беверли-Хиллз. Также она подала иск против основанной им компании Weinstein Co, заявив, что там знали о поведении Вайнштейна. Иск был подан во вторник в верховный суд округа Лос-Анджелес. Представитель Вайнштейна отрицает выдвинутые против продюсера обвинения.

Как пишет газета New York Daily News, актриса требует возместить ей убытки за "душевную боль, тоску и тяжелое эмоциональное расстройство".

Как пишет Hollywood Reporter, это уже третий гражданский иск, поданный против Вайнштейна после появления серии сообщений, в которых десятки женщин подробно описывают сексуальные домогательства и нападения со стороны продюсера.