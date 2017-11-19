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    Переворот в Зимбабве: президент готов на встречу с военными

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    Ранее военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Сам президент, по данным СМИ, бежал из страны.
    Роберт Мугабе
    TONY KARUMBA/AFP

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. 

    Военные вошли в столицу Зимбабве Хараре
    zimnews.net
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    Президент Зимбабве Роберт Мугабе в воскресенье, 19 ноября, собирается встретиться с командованием вооруженных сил страны, сообщает местный телеканал ZBC.

    Эта встреча станет уже второй за последнее время, предыдущая прошла в четверг.

    Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Позже сообщалось, что президент покинул страну.

    Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

    Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.

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