В Одессе националисты буквально смели отряды полицейских – спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Столкновения с полицией, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и разбитые головы. Так в Одессе в субботу, 18 ноября, проходила акция протеста против застройки Городского сада.

Этот строительный скандал в Одессе разгорелся в среду, тогда несколько сотен активистов потолкались с полицией, однако обошлось без столкновений. Протестующие требуют остановить строительство торгового центра в Городском саду — парке в центре Одессы. Разрешение на застройку этой зеленой зоны еще в июне выдал Одесский горсовет. Застройщик планирует вырубить часть деревьев и снести Летний театр.

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На акцию протеста собралось несколько тысяч человек. Они выломали металлические ворота и отнесли их под мэрию. Начальнику областной полиции Дмитрию Головину разбили голову, также в полиции сообщают о шестерых пострадавших милиционерах.

Есть ли пострадавшие среди митингующих и другие подробности сегодняшних столкновений, сообщил (18 ноября – Ред.) спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Расскажите подробнее об акции протеста. Сколько людей вышло?

— Я думаю, до тысячи человек где-то было. Может где-то больше 500 – это точно, но тысячи, наверное, не было, потому что сам Горсад физически не может уместить такое большое количество людей, поэтому немножко масштабы завышены все-таки.

С чего все началось сегодня?

— К 12 часам дня была назначена акция протеста возле Летнего театра в Городском саду, туда уже с самого утра начали собираться сотрудники полиции, Нацгвардии, также было довольно много полицейских в спецобмундировании, то есть в спецформе, они с самого начала стояли под Летним театром, и как бы его защищали таким образом. Кроме горожан, которых было довольно много, прибыли также представители различных патриотических организаций города – это "Свобода", "Правый сектор", Совет общественной безопасности – у нас есть такая организация. И многие были в балаклавах, у некоторых были замечены биты даже, но вначале они их прятали, то есть изначально акция носила такой как бы мирный характер. Вышел к протестующим представитель застройщика – это директор фирмы арендатора Игорь Коваленко, и он рассказал, что высотное здание строиться не будет на территории Летнего театра, но вместо этого он собирается там построить концертный зал и какие-то торговые площади, и сказал, что уже в феврале он покажет проект, и все будет в рамках закона.

Страна Бепорядки в Одессе

Но уже сразу после этой речи, она не понравилась активистам, они заявили, что это их не устраивает, и они уже ринулись просто штурмовать Летний театр. Сотрудники полиции были снесены просто с того места, где они стояли, хоть их было довольно много, но активистов было, именно активных, которые ринулись в драку, в толпу, около двух сотен, не меньше, и многие были явно подготовлены к этому. В ход пошли дымовые гранаты, шашки, огнетушители, также были замечены и вырывали брусчатку в горсаду с тротуара и просто кидали в полицейских. И также в ходе столкновений ранение получил глава областной полиции Одесской области Дмитрий Головин. Сообщается, что неизвестный молодой человек подошел к нему просто с прутом металлическим, ударил его по голове. Задержать его при этом не удалось.

В итоге активисты прорвали оборону полиции, они снесли этих полицейских, после этого уже снесли сами ворота театра, которые заварили накануне рабочие, и в какой-то момент часть активистов была заблокирована внутри театра, а сотрудники полиции как бы отвоевали вход, но это разозлило толпу еще больше, и это уже был последний такой рывок, после которого территория Летнего театра полностью стала уже свободной, и сотрудники полиции уже не препятствовали входу, все желающие уже могли зайти туда и сейчас тоже могут зайти. Активисты заявили, что они сами теперь будут охранять Летний театр, они требуют, чтобы он перешел в собственность мэрии, в собственность города, и там ничего абсолютно не строилось, ни одно дерево не сносилось. Они сказали, что будут теперь там круглосуточно дежурить, пока ситуация не решится, никто там не будет ничего ни загораживать, ни новые ворота ставить, то есть территория будет полностью открытая. Уже завтра призывают всех одесситов, это как бы ни под какой политической партией, это просто активисты сегодня решили так, что завтра они придут и организуют так называемый воскресник, уберут территорию театра от мусора, от различных вещей, которые там уже валяются, потому что территория была закрыта в течение нескольких лет, и там скопился как старый мусор, так и обломки деревьев, какие-то разбитые лавочки, то есть территория довольно грязная. После этого она будет открыта для всех и, как заявляют, то, возможно, там будут проводиться даже какие-то концерты или же спектакли – в принципе то, для чего Летний театр и предназначен.

Страна Бепорядки в Одессе

Как вела себя полиция, на чьей стороне она выступала?

— Насколько я знаю, сотрудники полиции, Нацгвардии, которые охраняли вход в Летний театр, им было дано очень жесткое указание – не применять силу, именно в такой жесткой форме, то есть постараться, чтобы не было ни стычек, ни драк, постараться держать оборону и не вступать в противодействие, не поддаваться на провокации. В принципе сотрудники полиции это и делали, они старались не отвечать на удары, на провокации, на штурм, то есть действовали максимально толерантно, о чем и свидетельствует то, что шесть пострадавших есть со стороны полицейских и ни одного со стороны гражданских, которые, собственно, и нападали. Представители нападавших – это, конечно же, уже такие известные в городе люди, многие были в балаклавах, но они участвуют абсолютно в каждой такой вот акции, и в случае необходимости применяют силу уже неоднократно это было, и уходят безнаказанными с места происшествия. Так случилось и сегодня.

Какие документы предоставляли застройщики? Действительно, им официально дали разрешение на строительство торгового центра в центре Одессы?

— Да, но как бы проверить подлинность всех документов на месте было довольно сложно, но весь пакет документов, они заявляли, что у них есть, и сказали, что они его предоставили в мэрию, в принципе мэрия его и выдавала. Сейчас идет проверка этих документов, но, судя по всему, там действительно такие документы были даны, то есть без общественных слушаний – опять же это нарушение, и возможно, еще какие-то будут нарушения – вот на это будут пенять активисты, которые войдут в комиссию. Вот они собрали сегодня такую инициативную группу, собрали подписи за сохранение Летнего театра, и они будут пытаться уже в мэрии отстаивать это право уже в правовом поле.

Какая была реакция на эти события рядовых жителей Одессы и полиции? Были открыты уголовные производства?

— Нацполиция заявляет, что открыты уголовные производства по двум статьям – это хулиганство, а также противоправные действия в отношении сотрудников полиции. Но поскольку никто не был задержан, то и предъявлять эти обвинения как бы некому. Вот такой парадокс. Поэтому вряд ли кто-то будет наказан, хотя велось очень много видеосъемки в момент и нападения, и всех этих действий, и сотрудники полиции вели видеосъемку, и очень много было телеканалов, одесских и всеукраинских работало, и многие активисты довольно известные в городе, то есть если будет на то воля полиции, то, возможно, кто-то и будет задержан по этому факту. Но, как показывают предыдущие эпизоды, такое не происходит, к сожалению.

Страна Бепорядки в Одессе

Ранее спецкор Александр Тарасенко сообщал, что в Одессе чудом удалось избежать кровопролития из-за застройки: активисты вышли на защиту от вырубки деревьев Горсада, однако столкнулись с вооруженной охраной и кордоном правоохранителей.