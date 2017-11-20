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    C файерами и дымовыми шашками. Ультрас прошли маршем по Одессе

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    Марш был посвящен двум жителям Луганска Ахмерову и Овчаренко, которые "находятся в плену". Участники шествия зажгли файеры и дымовые шашки, а у памятника Шевченко в одноименном парке — спели гимн Украины.
    Марш ультрас по центру Одессы
    Думская.net

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Около 200 футбольных фанатов вечером в воскресенье провели марш в центре Одессы, потребовав от властей неподконтрольных территорий освобождения жителей Луганска Влада Овчаренко и Артема Ахмеров, сообщает "Думская".

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    "Этот марш посвящен двум луганским патриотам Ахмерову и Овчаренко, которые не предали свою родину и остаются верными Украине. Около двух лет назад они попали в плен несуществующего государства ЛНР за то, что сожгли их флаг, и с тех пор они находятся в плену", — сообщил координатор движения С14 Сергей Мазур.

    В ходе марша его участники скандировали "Свободу политзаключенным!", "Восток и Запад вместе", "Крым – Украина, Донецк — Украина, Луганск – Украина", "Свободу – Овчаренко", "Свободу Ахмерову", а также стандартные кричали ультрас.

    Болельщики на Строгановском мосту зажгли файеры и дымовые шашки, а у памятника Шевченко в одноименном парке — спели гимн Украины.

    Думская.net
    Марш ультрас по центру Одессы

    После этого участники марша пошли на футбольный матч, который завершился победой "Черноморца". Одесский клуб обыграл донецкий "Олимпик" со счетом 2:1.

    Ранее местные СМИ сообщали, что несколько сотен участников акции протеста в Одессе против вырубки деревьев в заброшенном Летнем театре устроили столкновения с правоохранителями, более 20 полицейских получили травмы.

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